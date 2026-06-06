منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و بررسی‌های انجام شده در کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان، وزش تندباد و نفوذ توده گرد و غبار از مناطق شمالی و شرقی استان و همچنین نواحی مرزی با استان سمنان، موجب کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا در برخی مناطق استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط طی روز شنبه ۱۶ خردادماه با هشدار سطح نارنجی و وضعیت ناسالم برای عموم همراه خواهد بود و پس از آن نیز تا روز دوشنبه با هشدار سطح زرد در سطح استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مناطق در معرض بیشترین تأثیر این پدیده گفت: شهرهای اصفهان، اردستان، زواره، مهاباد، برخوار، نائین و مناطق انارک، چوپانان، خور و بیابانک، کوهپایه، ورزنه و سایر مناطق شرقی استان بیشتر تحت تأثیر گرد و غبار قرار خواهند گرفت.

شیشه‌فروش ادامه داد: در جلسه روز جمعه کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان، دستگاه‌های مسئول از جمله اداره‌کل حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداری‌ها و شبکه‌های بهداشت مکلف شدند در راستای پیشگیری و کنترل پیامدهای ناشی از وزش باد شدید، طوفان‌های لحظه‌ای و گرد و غبار، اقدامات لازم را انجام داده و الزامات بهداشتی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اجرا کنند.

وی بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در سطح استان تأکید کرد و گفت: حفاظت از تأسیسات شهری، تابلوهای تبلیغاتی، سقف‌های کاذب و همچنین واحدهای تولیدی به‌ویژه در بخش دام و طیور و گلخانه‌ها در برابر تندباد ضروری است و شهروندان نیز از صعود به ارتفاعات و حضور در مکان‌های ناایمن خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی در شرایط گرد و غبار افزود: شهروندان باید اصول خودحفاظتی را رعایت کرده و از انجام ورزش و فعالیت‌های بدنی در فضای باز در زمان افزایش گرد و غبار خودداری کنند.

وی استفاده از ماسک استاندارد در محیط‌های باز را ضروری دانست و گفت: بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص باید از حضور در محیط‌های باز و پرتردد پرهیز کنند.

شیشه‌فروش در پایان بر لزوم جلوگیری از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود تأکید کرد و گفت: فعالیت‌هایی از جمله برخی عملیات معدنی، خاک‌ورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و برخی عملیات ساختمانی که موجب افزایش گرد و غبار می‌شود، در این شرایط باید مدیریت و محدود شود.

