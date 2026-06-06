۴ تن کود شیمیایی احتکاری در اردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی شهرستان اردستان پس از انجام اقدامات میدانی و پلیسی و رصدهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری غیرمجاز کود شیمیایی شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و اخذ دستور قضایی، در بازرسی از این انبار ۹۷ کیسه کود شیمیایی به وزن ۴ تن و ۸۵۰ کیلوگرم که به صورت غیر قانونی دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ارزش تقریبی محموله کشف‌شده را ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که برای وی پرونده تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات، تحت رسیدگی قضایی قرار گرفت.

بهامین با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های ذیربط، با هرگونه اقدام در زمینه قاچاق و احتکار کالا به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.