فرماندار لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سال 87 لنگرود نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.‌

فرماندار لنگرود همچنین یادآور شد: تکمیل و راه اندازی طرحها و پروژه های نیمه تمام عمرانی در نقاط مختلف روستایی و شهری در اولویت کاری مدیریت اجرایی این شهرستان قرار دارد.

وی بیان داشت: اولویت تخصیص و تصویب منابع اعتباری لازم و کافی فقط برای پروژه های نیمه تمام عمرانی واجد شرایط منطقه است.

این مقام ارشد اجرایی شهرستان لنگرود گفت: در طول سال جاری نیز تمامی مدیران و مسئولان اجرایی منطقه در خصوص ضرورت ایجاد شکوفایی و نوآوری در بخشهای مختلف اداری جامعه، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار خواهند گرفت.

کریمی یادآور شد: تمامی قابلیتها و شاخصها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل شهرستان به طور حتم با به کارگیری عملی مدیریتهای اجرایی کاردان و متعهد و کارآزموده به شکوفایی منجر خواهد شد.

شهرستان لنگرود با حدود 145 هزار نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع شده است.