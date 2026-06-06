به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۶ خردادماه، تیم‌های فنی و مهندسی نسبت به اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در مناطق جنوبی اصفهان اقدام می‌کنند.

این انفجارها که به صورت کاملاً کنترل‌شده برنامه‌ریزی شده است، مربوط به مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان است که در محدوده جنوب شهر اصفهان و حوالی شهر بهارستان به مرحله اجرا در می‌آید.

با توجه به احتمال شنیده شدن صدای مهیب در مناطق مسکونی اطراف، به اطلاع شهروندان می‌رساند که این صداها ناشی از فعالیت‌های فنی و ایمن‌سازی منطقه بوده و هیچ‌گونه حادثه یا تهدیدی در کار نیست.