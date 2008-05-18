بوش از شرکت در جشن اشغالگری اسرائیل تا ادعای حمایت از تشکیل کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در پایان دیدار با ابومازن در شرم الشیخ ادعا کرد: بار دیگر متعهد می شوم که دولت من به تحقق رویای تشکیل کشور فلسطین و راه حل دو دولتی که در حقیقت این مسئله آروزی اسرائیلی ها نیز است، کمک خواهد کرد.

نبیل ابوردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این رابطه تصریح کرد: ما در دیدار با بوش به وی گفتیم که وقت همچنان می گذرد و ما درباره هیچ کدام از قضایای مورد مناقشه صلح، با اسرائیلی ها به توافق نرسیده ایم. آنچه که ما به دنبال آن هستیم تعیین شکل دولت فلسطین نیست، بلکه ما خواهان اجرای توافقنامه ای هستیم که به تشکیل کشور فلسطین منجر شود.

ابومازن نیز گفت : توسعه شهرکها مانع اصلی بر سر راه روند صلح به شمار می رود و توقف تمام فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل یک ضرورت مهم برای موفقیت و پیشبرد روند صلح در منطقه به شمار می رود.

لازم به ذکر است جرج بوش همچنین در گفتگو با خبرنگاران درباره اوضاع لبنان اظهار داشت : اوضاع کنونی لبنان لحظه سرنوشت سازی است که به حمایت قاطع از دولت فؤاد سنیوره نیازمند است.