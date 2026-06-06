رگبار باران و رعدوبرق مناطق مختلف زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، طی چند روز آینده ا شاره کرد و گفت: آسمان استانص اف بوده ولی از بعد ازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.
وی افزود: این شرایط جوی تا پایان هفته جاری به تناوب در سطح استان تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات، به ویژه در مناطق مستعد، رشد ابرهای همرفتی میتواند منجر به وقوع رگبارهای پراکنده باران همراه با رعدوبرق شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارشهای فصل تابستان عمدتاً ماهیت همرفتی دارند، تصریح کرد: این نوع بارشها معمولاً به صورت محلی، کوتاهمدت و گاهی با شدت نسبتاً زیاد رخ میدهند؛ از این رو اداره کل هواشناسی استان در خصوص این شرایط جوی، هشدار سطح زرد صادر کرده است.
رحماننیا از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از حضور و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها در زمان وقوع بارشها خودداری کنند و گفت: احتمال وقوع صاعقه و وزش باد لحظهای در برخی مناطق وجود دارد و لازم است تمهیدات لازم از سوی دستگاههای اجرایی و مردم در نظر گرفته شود.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: طی امروز و فردا (یکشنبه) دمای هوا در اغلب مناطق استان نسبتاً خنکتر خواهد بود، اما از صبح روز دوشنبه روند افزایش دما آغاز میشود و تا اواسط هفته شاهد گرمتر شدن هوا خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: با وجود افزایش نسبی دما در روزهای آینده، بررسیها نشان میدهد که تا پایان هفته جاری تغییرات دمایی قابل توجه و محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد و شرایط دمایی در محدوده نرمال این فصل باقی میماند.
رحماننیا با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانهروز گذشته گفت: خیرآباد با ثبت دمای پنج درجه سانتیگراد خنکترین منطقه استان و حلب با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان بوده است.
وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان نیز ۱۴ درجه سانتیگراد است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین پیشبینیها، هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی، اخبار را از مراجع رسمی و اداره کل هواشناسی استان دنبال کنند.
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