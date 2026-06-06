کشف بیش از ۷ کیلوگرم تریاک در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه قاطع و بی‌امان با سوداگران مرگ، با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی و همچنین همکاری خوب مردم، موفق به شناسایی و دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی هفت کیلو ۶۸۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قاطع و قانونی صورت پذیرد.