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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۴۶

مصطفوی:

المپیک فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است

المپیک فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آستانه المپیک گفت: یکی از اهداف سفر هیئت ایرانی به چین زمینه سازی حضور هنرمندان ایرانی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در طول برگزاری بازیهای المپیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان و مشاور رئیس جمهور در جریان سفر به چین، بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک پکن را فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان ایرانی دانست و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی دیپلماسی فرهنگی در خارج از کشور تلاش می کند در این سفر هماهنگیهای لازم را با مقامات چینی صورت دهد تا هنرمندان ایرانی بتوانند همزمان با این رویداد ورزشی به انجام فعالیتهای فرهنگی بپردازند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دعوت چای وو  وزیر فرهنگ چین برای افتتاح نمایشگاه صنایع فرهنگی" شن جن همراه با هیئتی به چین سفر کرده است.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به نشست مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک گفت: پس از مذاکره با مسئولان برگزاری المپیک پکن و مراجعت به ایران تلاش خواهیم کرد بسترهای لازم برای حضور هنرمندان ایرانی را فراهم کنیم .

دکتر مصطفوی اظهار داشت: معتقدم ظرفیتهای فرهنگی بزرگی در کشور وجود دارد که ما باید زمینه حضور آنها را در المپیک فراهم کنیم.

بیشتر کشورهای شرکت کننده در المپیک برنامه های متنوعی فرهنگی را برای ارائه در زمان برگزاری المپیک در نظر گرفته اند.

کد مطلب 685160

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