40 درصد محصول گلکاران دزفول دچار سرمازدگی شد

عبدالحسن حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هنوز هیچ خسارتی از سوی جهاد کشاورزی و بیمه به گلکاران منطقه پرداخت نشده و امید می رود برای حمایت این قشر، خسارات آنها به زودی پرداخت شود.

وی با اشاره به کمبود شدید آب مورد نیاز برای کاشت گل در این شهرستان خاطرنشان کرد: آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی زیر کشت‌ گلهای رز تامین شده اما در کل به گلکاران توصیه کرده ایم به علت خشکسالی، کشت های تابستانه خود را انجام ندهند.

حکیم تاکید کرد: هر شاخه گل رز به مدت پنج سال در اراضی باقی می‌ماند و تا پنج سال به صورت مفید گل می‌دهد پس از آن شاخه گل را به نقاط دیگر انتقال می‌دهند به همین علت در صورتیکه آب مورد نیاز برای کاشت این گل تامین نشود، باغداران با مشکلات و هزینه های فراوانی مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه گل مریم تنها در فصل تابستان کاشته می شود، اظهار داشت: گلکاران، گلهای مریم را از قبل با هزینه‌های بالا خریداری و در سردخانه نگهداری می‌کنند تا در تابستان کاشته شود اما اکنون کشت نشدن این گلها در تابستان موجب متضرر شدن گلکاران و تلف شدن گلهای خریداری شده می شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول عنوان کرد: تولید کنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند در صورت کشت نکردن گل در تابستان چگونه معاش خود را تامین کنند.