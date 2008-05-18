تلاش سه دهه اخیر صنعت نفت نقطه عطف یکصدسالگی آن است

غلامرضا حسن بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در یکصدمین سالگرد صنعت نفت ایران رخدادهای زیادی قابل بررسی است، اما نکته مهم رخدادهایی است که در سه دهه اخیر این قرن رخ داده است.

حسن بیگلو ادامه داد: ایثارگریها، جانفشانی ها و برنامه های ارزشی که از طریق مناطق نفت خیز در تکوین مبارزات مردمی و تثبیت به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی انجام شد، یکی از شاخص های بزرگ این سه دهه است.

وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نگرانی وجود داشت که با خروج خارجی ها، کارهای راهبردی و استمرار تولید نفت با چالش روبرو شود، اما خوشبختانه مهارتها و قابلیتهای کارکنان مناطق نفت خیز این نگرانی ها را از اذهان مسئولان زدوده شد و تولید نفت ادامه یافت.

حسن بیگلو افزود: در هشت سال دفاع مقدس نیز به موازات جانفشانی ها و ایثارگری ها، همکاران ما زیر بمباران های دشمن شبانه روز فعالیت کردند به گونه ای که حتی یک روز نیز تولید نفت متوقف نشد.

روز پنجم خرداد ماه سال جاری از آن روزی که مته حفاری گروه جورج رینولدز در عمق 360 متری زمین در مسجد سلیمان به نفت رسید، دقیقا یکصد سال می گذرد.