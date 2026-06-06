به گزارش خبرگزاری مهر، محمد واعظ در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفی ابنیه فنی و بهبود شرایط نگهداری از تجهیزات و ناوگان راهداری، پروژه مرمت و بهسازی راهدارخانههای مرکزی استان با موفقیت به پایان رسید.
وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است که اقدامات شاخص آن شامل احداث دیوار حصارسنگی راهدارخانه مرکزی شهرستان پلدختر بهمنظور ارتقای امنیت و حفاظت از محدوده، و همچنین احداث سایبان خودروهای سبک اداره کل ماشینآلات استان، جهت محافظت از ناوگان و تجهیزات در برابر شرایط جوی بوده است.
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: این اداره کل همواره تلاش میکند با بهسازی مستمر زیرساختها، شرایط مطلوبی را برای نیروهای عملیاتی و نگهداری از ماشینآلات سنگین و سبک فراهم آورد تا در مواقع بحرانی و عملیاتهای راهداری، شاهد کمترین میزان آسیب به تجهیزات باشیم.
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