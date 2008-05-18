کرج 120 اعزام به المپیاد ایرانیان خواهد داشت

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر برگزاری مسابقات انتخابی رشته های مختلف ورزشی از سوی هیئت های مربوطه آغاز شده است و نفرات برتر هر رشته تعیین و به اردوها دعوت می شوند.

وی افزود: حضور قوی تیمهای ورزشی از شهرستان کرج به مسابقات المپیاد ایرانیان از جمله اولویتهای کاری سازمان تربیت بدنی و هیئت های ورزشی این شهرستان است تا بتوانند در این مسابقات مقامهای قهرمانی را از آن خود کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیارد ریال اعتبار به منظور اعزام تیمهای ورزشی شهرستان کرج به مسابقات المپیاد ایرانیان اختصاص یافته است که باید با حمایتهای سایر نهادهای شهری این اعتبار را افزایش داد تا تیمهای کرجی با آمادگی بیشتر و انگیزه بهتر در این مسابقات شرکت کنند.

فیروزگاه یادآور شد: حدود 120 اعزام از شهرستان کرج به این مسابقات خواهیم داشت که هر اعزام هزینه ای بالغ بر یکصد میلیون ریال نیاز دارد که این مقدار بیش از اعتبار فعلی اداره تربیت بدنی کرج برای حضور در این رقابتها است و باید با یاری سایر ورزش دوستان این مشکل برطرف شود.