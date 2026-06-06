ادارات موظف به اجرای قانون اختصاص یک درصد اعتبارات به ورزش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای ورزش استان با تأکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه ورزش، اجرای دقیق ماده ۵۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت را یک تکلیف قانونی و مدیریتی دانست و بر لزوم تخصیص یک درصد از اعتبارات عمرانی و جاری دستگاهها به حوزه ورزش تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی اظهار کرد: ورزش صرفاً یک فعالیت جسمی یا رقابت حرفهای نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سرمایه انسانی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت سلامت عمومی جامعه به شمار میرود و از این رو باید به عنوان یک موضوع فرابخشی مورد توجه همه دستگاهها قرار گیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه تحقق اهداف حوزه ورزش نیازمند برنامهریزی منسجم و همکاری همه دستگاههای اجرایی است، افزود: حمایت همهجانبه از ورزش همگانی باید در گام نخست و توسعه ورزش حرفهای در گام بعدی مورد توجه قرار گیرد و این رویکرد باید به عنوان راهبرد اصلی مدیریت استان دنبال شود.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه ورزش، فعالیت هیئتهای ورزشی در شهرستانها و همچنین حضور ورزشکاران توانمند در عرصههای ملی و بینالمللی را از نقاط قوت استان عنوان کرد و گفت: زنجان ظرفیت میزبانی رویدادهای مهم ورزشی را دارد و باید از این توان به شکل مطلوب استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای ورزشی در دست اجرا در استان تصریح کرد: احداث خانه پیشکسوتان ورزش استان در دستور کار قرار دارد و زمین آن مشخص شده است و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، این پروژه در سال جاری به بهرهبرداری برسد.
استاندار زنجان همچنین از پیشرفت ۹۸ درصدی استخر جانبازان استان خبر داد و گفت: این پروژه مهم در راستای خدمترسانی به جانبازان و ایثارگران در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش میشود تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد. جانبازان و ایثارگران چشم و چراغ جامعه هستند و تکریم آنان باید در اولویت همه مدیران قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ورزش بانوان و دختران افزود: توسعه ورزش بانوان نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک الزام در راستای ارتقای شاخصهای سلامت عمومی است و باید برنامهریزی ویژهای در این حوزه صورت گیرد.
صادقی به طرح ملی پایش و آزمونهای غربالگری سلامت کارکنان دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و گفت: ارتقای سلامت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی از طریق توسعه ورزش کارکنان در حال پیگیری است و این طرح با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان، هیأت پزشکی ورزشی و حوزه ورزش همگانی در حال اجراست و مورد حمایت دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند، افزود: هر دستگاه موظف است یک نفر را به عنوان رابط ورزشی به ادارهکل ورزش و جوانان معرفی کند تا هماهنگیها و پیگیری برنامهها به صورت منسجم انجام شود.
استاندار زنجان همچنین به نقش شوراها و شهرداریها در توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: این نهادها در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی انجام دادهاند که قابل تقدیر است و باید این روند تقویت شود.
صادقی با اشاره به سند آمایش سرزمینی ورزش استان اظهار کرد: این سند به عنوان برشی از سند ملی ورزش کشور ابلاغ شده و مبنای اصلی برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای ورزشی در استان خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای حمایتی از ورزشکاران و قهرمانان استان گفت: در راستای قدردانی از افتخارآفرینان استان در میادین بینالمللی و بازیهای آسیایی، جوایز نقدی برای آنان در نظر گرفته شده و پیگیری لازم برای تحقق این موضوع در حال انجام است.
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت توسعه مشارکت خیرین و بخش خصوصی در حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت خیرین میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای ورزشی ایفا کند و باید این موضوع با کار رسانهای و فرهنگسازی تقویت شود.
وی با اشاره به جذب حدود ۹۵ میلیارد تومان اعتبار از وزارت ورزش و جوانان در استان افزود: از این میزان، حدود ۴۵ میلیارد تومان به هیئتهای ورزشی در دو ماه گذشته اختصاص یافته و ۵۰ میلیارد تومان نیز برای اشتغالزایی جوانان در نظر گرفته شده است که باید با دقت و نظارت دقیق هزینه شود.
صادقی تأکید کرد: موفقیت در توسعه ورزش استان نیازمند عزم جدی، هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و مشارکت همهجانبه مردم و نهادهاست و همه دستگاهها موظفند در مسیر تحقق اهداف تعیینشده همکاری لازم را داشته باشند.
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