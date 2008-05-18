استان مرکزی نیازمند 20 هزار تن ظرفیت سردخانه ای است

نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده و تهیه لیست اولویت های حوزه کشاورزی، نیازمند ایجاد واحدهای سردخانه ای دو مداره در اراک، ساوه و خنداب هستیم.

ابراهیمی گفت: اکنون 16 واحد سردخانه ای با بیش از 20 هزار تن ظرفیت در اراک، دلیجان، شازند، ساوه و خمین فعال است که پاسخگوی نیاز استان نیست.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی استان، نیاز فضای سردخانه ای استان را افزایش می دهد، افزود: استان مرکزی استانی تولیدی است و متاسفانه برای ایجاد فضای تجاری در استان کار زیادی صورت نگرفته است و همین امر باعث شده تولیدات استان به دیگر مناطق ارسال و با فرآوری وارد بازار شود که نتیجه امر، رسیدن سود زحمات مردم این منطقه به دیگران است.

وی با اشاره به اینکه نبود فضای سردخانه ای مورد نیاز در استان ضایعات کشاورزی را افزایش داده است، یادآور شد: ضایعات علاوه بر کاهش تولید و نیازمندی، نهاده هایی را که به سختی تهیه می شود را به آسانی به هدر می دهد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه زمینه های فرآوری محصولات کشاورزی در استان باید مورد توجه بیشتر و حمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: افزایش فضای سردخانه ای برابر استاندارها می تواند زمینه نگهداری و فرآوری محصولات در این استان را افزایش و زمینه های اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم کند.

این مسئول یادآور شد: در پنج محصول، اصلی دام و طیور، زراعی، باغی و گل و گیاه تولیدات استان چهار تا پنج برابر نیاز است که می توان با نگهداری و فرآوری آن سود سرشاری را نصیب استان کرد.