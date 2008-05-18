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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

حدود دو هزار کلاس دو نوبته در استان مرکزی وجود دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی گفت: در این استان یک هزار و 950 کلاس درس دو نوبته وجود دارد.

محمد صادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: همچنین تعدادی از دانش آموزان استان در 50 کلاس استیجاری  درس می خوانند.

وی عنوان کرد: طی سالهای 84 و 85 احداث 639 کلاس درس با اعتبار 24 میلیارد و 400 میلیون تومان برای استان اختصاص یافت و 277 کلاس درس در قالب 200 میلیارد ریال در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی عنوان کرد: همچنین خیرین استان در جشنواره سال گذشته 9 میلیارد و 200 میلیون تومان تعهد کردند که این میزان از رشد 106 درصدی برخوردار بود و استان مرکزی  را در جایگاه اول در کشور قرار داد.

قائمی خاطرنشان کرد: سال گذشته 19 پروژه در قالب 64 کلاس به صورت مشارکتی و 10 پروژه در قالب 96 کلاس توسط خیرین در استان انجام شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود حضور خیرین مدرسه ساز استان در سال جاری افزایش یابد. 

کد مطلب 685235

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