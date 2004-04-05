عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الحيات

- يك شهروند تونسي بزگترين اجرا كننده انفجارهاي 11 مارس مادريد بود كه خود و 5 نفر ديگر را منفجر كرد اما سه نفر موفق به فرار شدند.

- درگيري هاي خونين از نجف تا بغداد ، مقتدي صدر تحصن كرد و نيروهاي ائتلاف او را محاصره كردند.

- صباح الاحمد نخست وزير كويت به سياستمداران و نمايندگان كويتي نسبت به خطر طائفه گري هشدار داد.

- بوش تنها 9 روز پس از حملات 11 سپتامبر از بلر نخست وزير انگليس خواست از حمله براي سرنگوني صدام حمايت كند.

- مبارك با اسد و البشير ديدار كرد و متعهد شد حتي اگر نشست دركره ماه هم باشد در آن شركت خواهد كرد.

درخواست تونس براي اصلاحات فراگير و اردن پيشنهاد محكوم كردن عمليات انتحاري را مطرح كرد.

* القدس العربي

- مبارك پيش بيني كرد كه نشست سران عرب ماه آينده برگزار شود.

- مبارك از تونس خواست تماس هايي را براي برگزاري نشست انجام دهد.

- انتفاضه صدري ها بر ضد اشغالگران افزايش يافت و افزايش حضور آمريكايي ها در نجف

- دهها شهيد و زخمي در درگيري هاي خونين و تظاهرات از العماره و كوفه تا كركوك امتداد يافت.

- مقتدي صدر طرفدارانش را به مقاومت دعوت كرد، دو نظامي آمريكايي و 4 نظامي السالوادوري كشته شدند.

- آيت الله سيستاني تظاهركنندگان را به آرامش و خويشتن داري دعوت كرد.

- در انفجار دو خودروي بمب گذاري شده در كركوك دو نظامي آمريكايي كشته شدند.

- سناتور آمريكايي پيش بيني كرد كه جنگ داخلي در عراق شعله ور شود.

* الشرق الاوسط

- درگيري هاي خونين ميان طرفداران صدر و نيروهاي ائتلاف

- طرح آمريكا براي خريد شهرك ها و دادن آن به فلسطينيان

- معشر وزير امور خارجه اردن: واشنگتن هرگز طرح اصلاحات اعراب را ناديده نخواهد گرفت.

- انتحاري هاي مادريد با خواندن سرود عربي خود را منفجر كردند.

