مناطق شیوع ایدز در کشور شناسایی می شود

دکتر مینو محرز در خصوص اینکه گفته می شود ، مناطق حاشیه تهران از نقاط پر خطر شیوع ویروس اچ آی وی هستند، به خبرنگار مهر گفت: چنین موضوعی درست نیست و این وضعیت متوجه همه مناطق تهران و کشور است.

وی با منتفی خواندن آمار تفکیکی مبتلایان به ایدز در نقاط مختلف کشور، افزود: مرکز تحقیقات ایدز، در حال حاضر مطالعه توزیع جغرافیایی شیوع ایدز را به صورت دقیق تر در دستور کار خود دارد.

عضو کمیته کشوری مبازه با ایدز، با اشاره به استفاده از سرنگ مشترک از سوی معتادان تزریقی که یکی از راههای شیوع ایدز است، تاکید کرد: شاید تجمع این قبیل افراد در مناطق حاشیه ای یکی از علل انتقال ویروس اچ آی وی باشد اما نمی توان منطقه خاصی را به عنوان نقطه شیوع ایدز در کشور نام برد.

به گزارش مهر، چندی پیش یکی از مدیران هلال احمر طی مصاحبه ای، از تمامی مناطق حاشیه ای تهران به عنوان نقاط شیوع ویروس اچ آی وی نام برده بود.