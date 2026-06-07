رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی برای استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم ناپایداریهای جوی در سطح استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی و مدلهای هواشناسی، از بعدازظهر امروز یکشنبه تا اوایل صبح روز دوشنبه، وزش موقت باد نسبتاً شدید، رگبارهای شدید و نقطهای باران و وقوع رعد و برق در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
وی اظهار کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان زنجان امروز در اغلب مناطق به صورت قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، شرایط برای شکلگیری ابرهای همرفتی و وقوع بارشهای رگباری مهیا است.
رحمان نیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان افزود: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال بارشهای شدید و کوتاهمدت، آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روانآب، کاهش دید افقی در زمان بارش و همچنین وقوع صاعقه در برخی مناطق دور از انتظار نیست؛ از این رو شهروندان، کشاورزان، دامداران و دستگاههای اجرایی باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: این شرایط ناپایدار تا اوایل صبح روز دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت و به تدریج از میزان ابرناکی و فعالیت سامانه کاسته میشود. رحماننیا با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده استان گفت: از روز سهشنبه تا پایان هفته جاری، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود، هرچند در ساعات بعدازظهر به دلیل افزایش ابر، در برخی مناطق شاهد بارشهای پراکنده و محلی باران خواهیم بود.
وی درباره روند تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: دمای هوا طی امروز و فردا در مناطق مختلف استان با کاهش نسبی همراه خواهد بود، اما از روز سهشنبه با استقرار شرایط پایدارتر جوی، روند افزایش دما آغاز شده و هوا به تدریج گرمتر میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به دمای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: خیرآباد با ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه و چورزق با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
رحماننیا همچنین افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته حدود ۲ درجه سانتیگراد کاهش نشان میدهد.
وی با توصیه به شهروندان برای پرهیز از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها هنگام وقوع بارشهای رگباری، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق و وزش بادهای موقتی، ضروری است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی در بخشهای مختلف به ویژه حوزه کشاورزی و ترددهای جادهای مورد توجه قرار گیرد.
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