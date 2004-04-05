استقلال مقابل پيكان متوقف شد

به گزارش خبرنگار" مهر"، در آخرين ديدار از هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال باشگاههاي كشور عصر امروز تيمهاي استقلال و پيكان در ورزشگاه آزادي به مصاف هم رفتند كه تلاش دو تيم در پايان 90 دقيقه با تساوي به پايان رسيد .

براساس اين گزارش در نيمه اول اين ديدار كه به قضاوت فريدون اصفهانيان و در حضور 5 هزار تماشاگر برگزار شد، ابتدا اين تيم پيكان بود كه بازي برتري را به نمايش گذاشت اما به رغم ارائه يك بازي برتر توفيقي در خلق موقعيت هاي گلزني به روي دروازه استقلال نداشت . در مقابل استقلال با انسجام تيمي و بازي گروه بهتر از اواسط نيمه اول بازي را در اختيار گرفت و با ارسال توپهاي بلند از كناره ها حريف را تحت فشار حملات خود قرار داد. در دقيقه 30 سانتر علي سامره به روي دروازه با ضربه سر عنايتي مي رفت زمينه ساز گل اول استقلال شود، كه مهدي واعظي با واكنشي به موقع اين توپ را كنترل كرد. در دقايق وقت اضافه نيمه اول سانتر نوازي بازهم عنايتي را در موقعيت گل قرار داد كه ضربه سر او را واعظي از روي خط برگشت داد. يك دقيقه بعد داود سيدعباسي با شليكي تماشايي از فاصله 25 متري تير عمودي دروازه پيكان را هدف گرفت تا بازهم يك موقعيت جدي از استقلال گرفته شود و نيمه اول بدون رد و بدل شدن گلي به پايان برسد .

با شروع نيمه دوم بازهم اين استقلال بود كه بر دامنه حملات خود افزود تا اينكه در دقيقه 71 سانتر داود سيدعباسي را فرهاد مجيدي روي تير اول به خوبي قطع كرد تا زمينه ساز گل برتري استقلال شود. در ادامه بازي بازهم اين استقلال بود كه مي توانست بر تعداد گلهاي خود بيافزايد كه در دو صحنه مشكوك بار اول توپ توسط مدافعين و در نوبت دوم توسط دروازه بان پيكان دفع شد. استقلال تا دقايق پاياني بازي همچنان با گل مجيدي تيم برتر ميدان بود اما در دقيقه 88 و روي يك ضد حمله از سوي بازيكنان پيكان، بهمن طهماسبي پاس به جلوي زيبا داود حق دوست را به گل تساوي تيمش بدل كرد تا استقلال در روزي كه مي توانست با سه امتياز اين ديدار فاصله خود را با پاس افزايش دهد و گام بلندي به سوي قهرماني بردارد ، با كسب يك امتياز اين ديدار همچنان رقابت بر سر قهرماني را به روزهاي آخر بكشد .

استقلال با اين تساوي 45 امتيازي شد و همچنان جايگاه خود را در صدر جدول حفظ كرد ضمن اينكه تيم پيكان نيز با كسب 1 امتياز اين ديدار 29 امتيازي شد و جايگاه خود را در رده هفتم جدول دست نخورده نگه داشت .