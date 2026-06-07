به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، مریم بغدادی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان «جوان پردازش پارس سیستم آینده»، با اشاره به فعالیتهای تخصصی این مجموعه در حوزه سامانههای ارتباطی و اطلاعرسانی تحت شبکه اظهار کرد: شرکت جوان پردازش به عنوان طراح، مشاور، مجری و تنها شرکت دانشبنیان تولیدکننده انواع تجهیزات پیجینگ تحت شبکه مبتنی بر IP در کشور، طی سالهای اخیر توانسته است مجموعهای کامل از تجهیزات و راهکارهای ارتباطی را با تکیه بر دانش فنی بومی طراحی و تولید کند.
وی افزود: این شرکت با هدف کاهش وابستگی کشور به تجهیزات خارجی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد سازمانها و صنایع مختلف، فعالیت خود را بر توسعه سامانههای پیشرفته اطلاعرسانی صوتی، پیجینگ تحت شبکه، اینترکام و مراکز تلفن مبتنی بر فناوری VoIP متمرکز کرده است و امروز بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی در این حوزه توسط محصولات تولیدی این مجموعه تأمین میشود.
توسعه زنجیره کامل تجهیزات پیجینگ تحت شبکه
بغدادی با بیان اینکه بسیاری از سامانههای پیجینگ موجود در کشور متکی به تجهیزات وارداتی هستند، گفت: جوان پردازش موفق شده است زنجیره کاملی از تجهیزات مورد نیاز برای پیادهسازی سامانههای پیجینگ تحت شبکه را در داخل کشور طراحی و تولید کند. این تجهیزات شامل سامانه مرکزی پیجینگ، انواع اسپیکرهای تحت شبکه، آمپلیفایرهای IP، اینترکامهای صنعتی و سازمانی، تجهیزات جانبی و همچنین مراکز تلفن تحت شبکه است.
وی ادامه داد: تمامی این محصولات مبتنی بر معماری IP Network PA System طراحی شدهاند و قابلیت بهرهبرداری بر بستر شبکههای استاندارد را دارند. این موضوع موجب کاهش هزینههای زیرساختی، افزایش انعطافپذیری، سهولت توسعه و مدیریت متمرکز سامانههای ارتباطی در سازمانها میشود.
تأیید دانشبنیان برای محصولات راهبردی ارتباطی
مدیرعامل شرکت جوان پردازش با اشاره به دریافت تأییدیه دانشبنیان برای محصولات این مجموعه گفت: بر اساس ارزیابی انجامشده از سوی کارگروه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، محصول «پلتفرم شبکه ویپ (VoIP) با ساختار اینترکام» و همچنین «سامانه مرکز تلفن و پیجینگ تحت شبکه» موفق به دریافت تأییدیه دانشبنیان شدهاند.
وی افزود: این محصولات به دلیل بهرهگیری از نرمافزار و سختافزار کاملاً بومی، عدم نیاز به واردات نمونههای خارجی، قابلیت توسعه متناسب با نیاز مشتریان و برخورداری از ویژگیهای فنی پیشرفته، در زمره محصولات دانشبنیان کشور قرار گرفتهاند.
بغدادی خاطرنشان کرد: سامانههای توسعهیافته توسط این شرکت علاوه بر تأمین نیازهای ارتباطی و اطلاعرسانی، امکان ایجاد زیرساختهای هشدار، اعلام وضعیت اضطراری و مدیریت یکپارچه پیامهای صوتی را نیز فراهم میکنند که این قابلیت در مراکز حساس و حیاتی اهمیت ویژهای دارد.
راهکارهای تخصصی برای مراکز درمانی و بیمارستانها
مدیرعامل شرکت جوان پردازش با اشاره به کاربرد گسترده سامانههای پیجینگ در حوزه سلامت گفت: یکی از مهمترین حوزههای فعالیت شرکت، طراحی و اجرای سامانههای پیجینگ بیمارستانی و مراکز درمانی است. در این مراکز، سرعت انتقال اطلاعات، اطلاعرسانی فوری و امکان برقراری ارتباط مؤثر میان بخشهای مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: سامانههای پیجینگ بیمارستانی طراحیشده توسط این شرکت امکان ارسال پیامهای عمومی و اختصاصی، فراخوان پزشکان و پرستاران، اطلاعرسانی شرایط اضطراری و مدیریت ارتباطات داخلی را با کیفیت بالا و بدون نیاز به زیرساختهای پیچیده فراهم میکنند.
پاسخ به نیاز صنایع و محیطهای تولیدی
بغدادی با اشاره به ظرفیتهای سامانههای پیجینگ صنعتی اظهار کرد: کارخانهها، مجتمعهای تولیدی، معادن، پالایشگاهها و کارگاههای بزرگ به دلیل گستردگی فضا و ضرورت هماهنگی سریع میان واحدهای مختلف، نیازمند سامانههای ارتباطی پایدار و قابل اطمینان هستند.
وی ادامه داد: راهکارهای پیجینگ صنعتی جوان پردازش با هدف افزایش ایمنی، تسریع فرآیند اطلاعرسانی و بهبود هماهنگی عملیاتی طراحی شدهاند و قابلیت عملکرد در محیطهای صنعتی با شرایط سخت کاری را دارا هستند.
توسعه راهکارهای ارتباطی در مراکز آموزشی
مدیرعامل شرکت دانشبنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده با اشاره به استفاده گسترده از سامانههای پیجینگ در مدارس و مراکز آموزشی گفت: مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی از جمله مجموعههایی هستند که به سامانههای اطلاعرسانی یکپارچه نیاز دارند.
وی افزود: سیستمهای پیجینگ آموزشی امکان پخش برنامههای روزانه، اطلاعیهها، پیامهای مدیریتی، زنگ مدارس و هشدارهای اضطراری را به شکلی متمرکز و مدیریتپذیر فراهم میکنند و موجب ارتقای نظم و کارآمدی در محیطهای آموزشی میشوند.
کاربرد در فضاهای شهری، تجاری و اداری
بغدادی با بیان اینکه سامانههای پیجینگ تحت شبکه تنها محدود به محیطهای صنعتی یا درمانی نیستند، اظهار کرد: این فناوری در فضاهای شهری، مراکز خرید، فروشگاههای بزرگ، مجتمعهای تجاری، سازمانهای دولتی و خصوصی، سالنهای همایش، مراکز فرهنگی و مجموعههای ورزشی نیز کاربرد گستردهای دارد.
وی افزود: در مراکز تجاری و فروشگاهی، این سامانهها برای اطلاعرسانی عمومی، مدیریت رویدادها، اعلام پیامهای تبلیغاتی و هدایت مراجعان مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین در سازمانها و مجموعههای اداری، امکان ایجاد ارتباطات داخلی سریع و مدیریت متمرکز اطلاعرسانی را فراهم میکنند.
فناوری بومی در خدمت امنیت و مدیریت بحران
مدیرعامل شرکت جوان پردازش یکی از مزیتهای اصلی سامانههای تولیدی این شرکت را قابلیت استفاده در شرایط اضطراری دانست و گفت: در بسیاری از مراکز حساس، وجود یک سامانه پایدار برای اعلام هشدار و مدیریت بحران ضروری است. محصولات این شرکت امکان ارسال سریع پیامهای اضطراری، هشدارهای ایمنی و اطلاعرسانی همزمان به بخشهای مختلف را فراهم میکنند.
وی افزود: بهرهگیری از فناوری بومی علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری و پشتیبانی، موجب افزایش امنیت اطلاعات و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی شده است.
ارائه خدمات از طراحی تا اجرا در سراسر کشور
بغدادی در پایان با اشاره به خدمات فنی و مهندسی شرکت اظهار کرد: جوان پردازش علاوه بر تولید تجهیزات، خدمات مشاوره، طراحی، اجرا، نصب و راهاندازی انواع سامانههای پیجینگ تحت شبکه را در سراسر کشور ارائه میدهد.
وی افزود: این شرکت تلاش کرده است با تلفیق دانش فنی داخلی، نیازسنجی دقیق مشتریان و توسعه فناوریهای نوین ارتباطی، راهکارهایی متناسب با نیازهای مراکز درمانی، صنعتی، آموزشی، اداری، تجاری و شهری ارائه کند و سهم مؤثری در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان داشته باشد.
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