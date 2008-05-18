به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربیه، عقید علی تونسی مدیرکل امنیت ملی الجزایر با اشاره به اینکه کار پلیس کاری سخت و طاقت فرسا است، گفت: هر کس می خواهد به نیروی پلیس بپیوندد باید حجاب خود را بردارد تا بتواند در نیروی پلیس خدمت کند.

عبدالعزیز بلخادم نخست وزیر این کشور به نقش زنان پلیس در مبارزه با خشونت و ترور اشاره کرد و سال گذشته در یک فراخوان از زنان خواست به منظور دستیابی کشور به پیشرفت و ترقی به نیروی امنیتی پلیس ملحق شوند.

در شرایطی که پیوستن و ملحق شدن زنان به نیروی پلیس فراهم و توازن و برابری میان زن و مرد ایجاد شده است، اما زنان محجبه در این عرصه جایی ندارند .