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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

توسط شاهرودی صورت گرفت؛

تفویض اختیارات موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

تفویض اختیارات موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

ریاست قوه قضاییه به مشاور رئیس قوه و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی برای تعیین نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده 72 قانون نظام صنفی تفویض اختیار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه آیت الله شاهرودی به علی اکبر ناصری، مشاوررئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است:

نظر به ضرورت ساماندهی امور مربوط به حضور منظم و شرکت موثر نمایندگان قوه قضائیه در هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده قوه قضائیه انتخاب و اختیارات موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی به مدت یک سال تفویض می گردد، تا با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری ها و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین ومعرفی نمایندگان آشنا به موازین حقوقی و آگاه به مسائل مربوط به امور بازرگانی ، تجاری ، اقتصادی ، اصناف و اتحادیه های صنفی به قوه قضائیه و نظارت دقیق بر حضور و شرکت نمایندگان ، نحوه و کیفیت فعالیت های ماهانه هیئت ها اقدام وعملکرد آنان را گزارش نمایید.

کد مطلب 685301

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