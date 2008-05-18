تفویض اختیارات موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه آیت الله شاهرودی به علی اکبر ناصری، مشاوررئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است:

نظر به ضرورت ساماندهی امور مربوط به حضور منظم و شرکت موثر نمایندگان قوه قضائیه در هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده قوه قضائیه انتخاب و اختیارات موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی به مدت یک سال تفویض می گردد، تا با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری ها و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین ومعرفی نمایندگان آشنا به موازین حقوقی و آگاه به مسائل مربوط به امور بازرگانی ، تجاری ، اقتصادی ، اصناف و اتحادیه های صنفی به قوه قضائیه و نظارت دقیق بر حضور و شرکت نمایندگان ، نحوه و کیفیت فعالیت های ماهانه هیئت ها اقدام وعملکرد آنان را گزارش نمایید.