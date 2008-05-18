نوشابه های لیوانی موجود در اغذیه فروشیها مورد تایید استاندارد نیست

محمدمهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به رغم اینکه اکثر کارخانجات تولیدکننده نوشابه در کشور دارای علامت استاندارد هستند و انواع نوشابه های گازدار مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند اما نوشابه های گازدار لیوانی موجود در اغذیه فروشیها مورد تایید استاندارد نیستند.

وی افزود: تاکنون تاییدیه ای در خصوص نوشابه های تولیدی توسط دستگاه های نوشابه ساز توسط سازمان استاندارد صادر نشده است و حتی در صورت استاندارد بودن این دستگاه ها و محصولات تولیدی، استریل نبودن ظروف مصرفی در اغذیه فروشیها موجب آلودگی نوشابه ها می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: نوشابه ها به واسطه دارا بودن قند و سایر مواد در معرض آلودگی میکروبی قرار دارند و می توانند ناقل بیماریهای قارچی یا بیماریهای ناشی از آلودگی افزودنیهای شیمیایی باشند.

به گفته وی علاوه بر آن نوشابه های گازدار دربسته نیز در صورت خارج شدن گاز می توانند آلوده باشوند و باید از مصرف چنین نوشابه هایی پرهیز کرد.