به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی، صبح امروز در همایش بزرگ خادمان و شعرای آیینی استان زنجان با تاکید بر لزوم ضابطه مند شدن جامعه مداحان اظهار داشت: بیمه مداحان یکی از مهمترین اولویت های این قشر است که باید بر توسعه آن توجه جدی صورت بگیرد.

وی جایگاه مداحی را به لحاظ ارتباط با بحث نبوت و امامت، جایگاهی ویژه عنوان کرد و افزود: مداحی در هر زمان و به خصوص در عصر کنونی یک ضرورت است و باید به آن به طور جدی پرداخته شود .



حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه از کسانی که در بحث معرفت تلاش می کنند باید تجلیل شود خاطرنشان کرد: گسترش ضابطه مند مداحی یکی از ضروریتهایی که امروز در جامعه احساس می شود و باید بر اساس سیاستهای نظام فرهنگی و دینی کشور این امر محقق شود .



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، رسالت مداحان اهل بیت(ع) را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: معرفی چهره حقیقی امامت و ولایت باید یکی از سیاستهای اساسی کانون مداحان استان باشد و در ایام فاطمیه نیز جهت گیری اشعار و مداحی در رابطه با شخصیت این بانوی بزرگوار انجام شود .



دشتکی رسالت دیگر مداحان را در قبال شهدا دانست و گفت: امروز اگر مداحی رونق یافته به برکت خون شهداست و ما باید به وظایف خود در قبال شهدا عمل کنیم .



وی تعقل در مداحی را جزء برنامه های این ادره کل عنوان کرد و یادآور شد: برخی از واقعیتها باید با عقل جامعه امروزی تطبیق داده شوند .



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: کانون مداحان باید نظام نامه ای با همفکری جامعه مداحان استان تدوین کند و تعلیم و تعلم در جامعه مداحی اهل بیت(ع) یکی از ضرورت های است که باید به آن توجه جدی شود .