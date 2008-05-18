"شاهزاده کاسپین" کمتر از حد انتظار ظاهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فروش افتتاحیه دنباله فیلم موفق "وقایع‌نگاری نارنیا: شیر، جادوگر و کمد" کمی کمتر از حد انتظار و پائین‌تر از فروش روز اول فیلم قبلی بود که دسامبر سال 2005 با حدود 23 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد و در سه روز اول اکران به فروشی در حد 6/65 میلیون دلار دست یافت.





سرجیو کاستلیتو در صحنه‌ای از فیلم "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"

"شاهزاده کاسپین" تنها فیلمی است که این هفته به طور گسترده اکران شده و بدون تردید در هفته اول اکران مقام نخست جدول فروش را از آن خود خواهد کرد. اندرو آدامسن بار دیگر روی صندلی کارگردانی نشسته و بازیگران فیلم اول شامل جرجی هنلی، اسکندر کینز، ویلیام موزلی و آنا پاپلول نقش‌های خود را تکرار کرده‌اند.

بن بارنز در این فیلم به نقش شاهزاده کاسپین ظاهر شده و نقش منفی را نیز سرجیو کاستلیتو بازی می‌کند که یکی از داوران بخش مسابقه جشنواره کن امسال است. داستان "شاهزاده کاسپین" یکسال پس از وقایع فیلم "شیر، جادوگر و کمد" روی می‌دهد.

بچه‌های خانواده پونسی به سرزمین جادویی بازمی‌گردند و متوجه می‌شوند آنجا 1000 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن یک پادشاه اهریمنی همه چیز به هم ریخته است. بچه ها و متحدانشان بار دیگر کنار هم قرار می‌گیرند تا سلطنت را به شاهزاده کاسپین وارث واقعی آن بازگردانند.

رده دوم جدول فروش روز جمعه از آن فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر شد که در سومین جمعه اکران مجموع فروش داخلی خود را به مرز 200 میلیون دلار رساند. این فیلم با از دست دادن 42 درصد تماشاگران در 4154 سینما 6/8 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 9/199 میلیون دلار رساند.

کمدی رومانتیک "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" با بازی کامرون دیاز و اشتن کوچر که هفته پیش رده دوم جدول را از آن خود کرد، روز جمعه تنها با کاهش 37 درصدی تماشاگران روبرو شد و با 6/4 میلیون دلار به رده سوم رفت. مجموع فروش این فیلم در هشت روز 31 میلیون دلار شده است.

"اسپید ریسر" برادران واچووسکی نیز که هفته پیش برخلاف انتظار در گیشه سخت شکست خورد، روز جمعه 68 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 98/1 میلیون دلار فروش در 3600 سینما فیلم چهارم شد. فروش این فیلم پرهزینه در هشت روز تنها 1/24 میلیون دلار شده است.

کمدی رمانتیک "ندیمه" به کارگردانی پل وایلند نیز در 2816 سینما 5/1 میلیون دلار فروخت که 37 درصد کمتر از هفته پیش بود و به رده پنجم رفت. مجموع فروش این فیلم در حدود سه هفته 7/30 میلیون دلار شده است.