فدراسیون بسکتبال الگوی سایر فدراسیون هاست / لیگ بسکتبال قوی تر از فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی صبح امروز در جریان برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال که ریاست آن را برعهده داشت، تصریح کرد: هیچ فدراسیونی بدون دلیل در جمع بهترین های سال قرار نمی گیرد. فدراسیون بسکتبال ضمن داشتن این شرایط به خاطرعملکرد موفق در تمام مراحل به عنوان یکی از برترین های سال 86 معرفی شد.

وی تاکید کرد: البته در پس هر بهترین شدنی، نگاه های ریز بینانه زیادی شکل می گیرد که کار را برای ادامه راه سخت تر می کند. هر چند که معرفی فدراسیون بسکتبال به عنوان یکی از بهترین ها و همچنین حضور صمد نیکخواه بهرامی، ملی پوش این رشته در جمع 10 قهرمان سال 86 نشان دهنده توانمندی های بالای بسکتبال برای قدم بر داشتن در راه های دشوارتر است.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی حضور تیم ملی بسکتبال ایران در پیکارهای المپیک 2008 پکن را مایه مباهات و افتخار ورزش ایران دانست و گفت: امروزه کسب مجوز المپیک به راحتی گذشته نیست طوری که الان راهیابی به المپیک خود یک امتیاز بزرگ محسوب می شود که قابل تقدیر است. هر چند که انتظار داریم تیم ملی بسکتبال با توجه به پتانسیل هایی که در اختیار دارد حضور شایسته ای در المپیک داشته باشد.

رئیس مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: انتظار افکار عمومی و جامعه ورزش از بسکتبال بالا رفته است و این مسئله وظیفه فدراسیون را سخت تر و دقت روی آن را ظریف تر کرده است. هر چند که با برنامه ریزی های انجام شده توسط مسئولین این فدراسیون راه برای ادامه کار با نتایج موفقیت آمیز باز است.

هاشمی به رقابت های باشگاهی بسکتبال اشاره کرد و گفت: بسکتبال یکی از بهترین لیگ ها را در اختیار دارد. لیگ بسکتبال به نوعی با اهمیت تر و حتی قوی تر از فوتبال به شمار می رود اما باید مسئولین فدراسیون بسکتبال از این پس توجه بیشتری به برگزاری این رقابتها داشته باشند زیرا قهرمانان واقعی در جریان این رقابتها معرفی می شوند.

معاون سازمان تربیت بدنی با اشاره به برگزاری لیگ استانی بسکتبال اظهار داشت: هیئت های استانی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و با جدیت کامل آن را پیگیری کنند.

وی افزود: سال گذشته اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان را به صورت آزمایشی برگزار کردیم . امسال این مسابقات با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. تیم نمونه استانها در هر رشته از جمله بسکتبال باید در مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان شرکت کند پس انتخاب این تیم ملزم به برگزاری منظم مسابقات درون استانی است.

هاشمی در مورد اعتبارات تخصیص داده شده به هیئت های استانی بسکتبال گفت: سال گذشته برخی از اداره های کل تربیت بدنی استانها از ارائه بودجه لازم به هیئت ها خودداری می کردند. امسال علاوه بر اینکه انجام این کار را برای آنها الزامی کرده ایم دستور داده شده در صورتی که بسکتبال جزو اولویت های ورزشی استان بود باید بودجه بیشتری به هیئت مربوطه داده شود.