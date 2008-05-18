موافقتنامه شبکه راه آهن سراسری آسیایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی لایحه تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی پرداختند و آن را تصویب کردند.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل ریلی بین المللی در آسیا و با مناطق همجوار و گسترش سطح تجارت و گردشگری بین المللی، میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه شبکه راه آهن سراسری آسیایی امری ضروری است و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی حاوی تعهدات طرف های متعهد، فهرست خطوط در شبکه راه آهن سراسری آسیایی و اصول راهنمایی مشخصات فنی شبکه راه آهن است که نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه اجازه مبادله اسناد آن را به دولت دادند.