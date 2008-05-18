اعطای تسهیلات به واحدهای نرم افزاری تا سقف 1000 میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدیر دفتر تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اعلام کرد: شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای نرم‌افزاری (واحدهای فنّی و مهندسی، تحقیق و توسعه، کارآفرینان، مبتکران، مخترعان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مجریان طرح‌های دانش و تکنولوژی‌بر) شرکت شهرک‌های صنعتی 15 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد ابلاغ شده است که این اقدام برای مابقی استان‌ها متعاقباً اجرا خواهد شد.

فرّخ رمدانی در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات به واحدهای مذکور، تصریح کرد: این تسهیلات شامل داشتن جواز و پروانة معتبر از وزارت صنایع و معادن (سازمان صنایع و معادن استان‌ها) و یا سازمان‌های جهاد کشاورزی، استفاده از نیروی انسانی ثابت مرتبط با نوع فعالیّت، دارا بودن حداقل 2 سال سابقة کار، ارائة عملکرد در ارتباط با نوع فعالیّت (تعداد قراردادها و طرح‌های اجرا شده، ارائة سوابق علمی و عملی مرتبط)، ارائة برنامة مشخّص و متناسب با موضوع درخواست وام، تأییدیة کمیتة ارزیابی مبنی بر تعیین میزان تسهیلات و توانایی بازپرداخت آن، اولویت با متقاضیان مستقر در شهرک‌های فنآوری و یا مراکز خدمات فنآوری و کسب و کار و یا در حوزة خوشه‌های صنعتی می‌شود.

وی با توضیح این‌که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت شهرک‌های صنعتی یادشده نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه اقدام نمایند، عنوان کرد: کمیته‌های ارزیابی مستقر در شرکت‌های تابعه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و در صورت دارا بودن شرایط و انطباق با ضوابط اعلام شده، متقاضی را جهت اخذ تسهیلات به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک معرفی می‌کنند.

رمدانی در ادامه افزود: سقف تسهیلات 1000 میلیون ریال، زمان تنفّس یک سال و حداکثر زمان بازپرداخت دو سال خواهد‌ بود. نرخ سود و کارمزد نیز بر اساس مصوّبات بانک مرکزی است و چنانچه تسهیلات‌گیرنده بتواند نسبت به انجام تعهّدات در مهلت مقرّر اقدام کند، می‌تواند از تخفیف یارانه سود و کارمزد به میزان 35 درصد نرخ مصوّب بهره‌مند شود.