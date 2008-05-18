جعفر واثقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: برای هر واحد نمازخانه در مدارس 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: خیرین مازندرانی برای ساخت 212 واحد نمازخانه در مدارس استان اعلام آمادگی کرده اند.

واثقی یادآور شد: طرحی ارائه شد تا نمازخانه های مدارس به گونه ای ساخته شود تا در زمان تعطیلات اهالی منطقه از آن استفاده کنند.

به گفته واثقی، مدرسه سازی در حقیقت ساختن انسان است و خیرین مدرسه ساز به این امر شریف توجه ویژه کردند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران بیان داشت: خوشبختانه مازندران رتبه اول کشور را در تعهدات خیرین مدرسه ساز کسب کرده است.

وی یادآور شد: خیرین مازندرانی طی 9 جشنواره خیرین مدرسه ساز 647 میلیارد ریال به آموزش و پرورش مازندران کمک کردند.

مازندران 540 هزار دانش اموز و 28 هزار کلاس درس دارد.