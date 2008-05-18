  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

حوزه هنری فیلمنامه زنده‌یاد ملاقلی‌پور را منتشر می‌کند

مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری فیلمنامه‌های "بید مجنون"، "به همین سادگی"، "فرزند خاک"، "زادبوم" به همراه یک فیلمنامه از زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور را منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی با همکاری انتشارات سوره مهر چهار فیلمنامه "بید مجنون" مجید مجیدی و سیدناصر هاشم‌زاده، "زادبوم" ابوالحسن داودی و فرید مصطفوی، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی و شادمهر راستین و "فرزند خاک" محمد‌علی باشه آهنگر و محمد‌رضا گوهری را منتشر می‌کند.

عزیزالله حاجی‌مشهدی، مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری، ضمن اعلام این خبر خاطرنشان ساخت: چاپ فیلمنامه‌ها در سال جاری با هدف تقویت زیرساخت‌های سینمایی ملی و کمک به ترویج فیلمنوشته و ادبیات سینمایی برای استفاده هنرجویان و علاقمندان به فیلمنامه‌نویسی انجام می‌شود.

مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری به زودی دو فیلمنامه "هیچکس سرباز به دنیا نمی‌آید" نوشته زنده‌یاد ملاقلی‌پور و "خیلی دور، خیلی نزدیک" میرکریمی را در انتشارات سوره مهر منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 685352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها