به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد مدرسه کارگاهی فیلمنامهنویسی با همکاری انتشارات سوره مهر چهار فیلمنامه "بید مجنون" مجید مجیدی و سیدناصر هاشمزاده، "زادبوم" ابوالحسن داودی و فرید مصطفوی، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی و شادمهر راستین و "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر و محمدرضا گوهری را منتشر میکند.
عزیزالله حاجیمشهدی، مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامهنویسی حوزه هنری، ضمن اعلام این خبر خاطرنشان ساخت: چاپ فیلمنامهها در سال جاری با هدف تقویت زیرساختهای سینمایی ملی و کمک به ترویج فیلمنوشته و ادبیات سینمایی برای استفاده هنرجویان و علاقمندان به فیلمنامهنویسی انجام میشود.
مدرسه کارگاهی فیلمنامهنویسی حوزه هنری به زودی دو فیلمنامه "هیچکس سرباز به دنیا نمیآید" نوشته زندهیاد ملاقلیپور و "خیلی دور، خیلی نزدیک" میرکریمی را در انتشارات سوره مهر منتشر خواهد کرد.
نظر شما