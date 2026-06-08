نظام جمهوری اسلامی تنها مانع تحقق سلطه جهانی استعمارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با دست اندرکاران و اعضای ستاد اجرایی دومین اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن، اظهار کرد: قرآن کریم بیش از ۱۴ قرن پیش حقیقت دشمنی یهود و مشرکان با اهل ایمان را تبیین کرده و امروز نیز مصادیق روشن این هشدار الهی در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با استناد به آیه شریفه «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا»، افزود: نوع بیان این آیه با تأکیدهای متعدد، نشاندهنده شدت و عمق این دشمنی است.
وی با اشاره به روایتی از ائمه معصومین(ع) گفت: در پاسخ به این پرسش که چرا در قرآن کریم نسبت به قوم یهود هشدارهای فراوانی داده شده است، آمده که خداوند میدانست این جریان در طول تاریخ همان مسیر گذشتگان خود را ادامه خواهد داد و ویژگی ظلم و تعدی در آن استمرار خواهد یافت.
آیتالله عبادی ادامه داد: امروز نیز بخش عمده مشکلات و بحرانهای جهان، مستقیم یا غیرمستقیم، ناشی از همان تفکر سلطهطلبی است که قرآن کریم نسبت به آن هشدار داده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بیان کرد: کشتار هزاران کودک بیگناه و حمله به مردم مظلوم فلسطین، نمونهای آشکار از همین روحیه استکباری و ضدانسانی است که امروز در برابر افکار عمومی جهان قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: در برابر چنین دشمنی، تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد و هر جریان یا فردی که در مسیر منافع دشمنان اسلام حرکت کند، از حقیقت اسلام فاصله گرفته است.
آیتالله عبادی با اشاره به تلاش قدرتهای استعماری برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، افزود: دشمنان اسلام در جوامع اهل سنت گروههایی همچون داعش و در جوامع شیعی جریانهای انحرافی و منافق را ایجاد و تقویت کردند تا وحدت مسلمانان را از بین ببرند، اما ملتهای مسلمان باید با بصیرت در برابر این توطئهها بایستند.
وی به سابقه استعمار در ایران اشاره کرد و گفت: تصویب قانون کاپیتولاسیون نمونه روشنی از تلاش استعمارگران برای تبدیل ملتها به بردگان خود بود؛ قانونی که براساس آن مستشاران خارجی از هرگونه پیگرد قضایی در ایران مصون بودند و هیچ نهادی حق بازخواست آنان را نداشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر نهضت امام خمینی(ره) و تشکیل نظام جمهوری اسلامی شکل نمیگرفت، طرح سلطه جهانی قدرتهای استعماری پس از فروپاشی شوروی بهراحتی محقق میشد و دیگر مجالی برای استقلال ملتها باقی نمیماند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) از سال ۱۳۴۲ در برابر این جریان سلطهطلب ایستادگی کرد، افزود: تنها مانع جدی در برابر پروژه سلطه جهانی استعمارگران، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
آیتالله عبادی با تجلیل از مقام شهدا اظهار کرد: امنیت، استقلال و عزت امروز کشور مرهون فداکاریهای آنان و بصیرت مردمی است که در برابر هجمه دشمنان بیتفاوت نماندند.
وی افزود: اگر این مقاومت و ایستادگی وجود نداشت، دشمنان بر جان، مال، ناموس، آزادی و عقاید ملتها مسلط میشدند و هیچ فرصتی برای استقلال و آزادی باقی نمیماند.
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