فردا در تاريخ

حمله اولجايتو به شام :

در چنين روزي در سال 712 ه ق سلطان مغول محمد خدا بنده (اولجايتو) به همراه لشكر خود به سرزمين شام حمله كرد .



شهادت امير سپهبد صياد شيرازي :



در چنين روزي در سال 1378 ه ش امير سپهبد علي صياد شيرازي به در جه رفيع شهادت نايل آمد . سپهبد شهيد على صياد شيرازى در سال 1323 هجرى در شهرستان درگز به دنيا آمد . او پس از طي تحصيلات متوسطه وارد دانشكده افسرى

شد و در سال 1346 ه ش به در جه ستواندومي نايل آمد . وي پس از آن براي طي دوره هاي مختلف نظامي به كشور هاي خارجي اعزام شد و پس از طي دوره توپخانه سمت استادي را در مرا توپ اصفهان عهده دار گرديد .شهيد صياد شيرازي در همين دوران به دليل فعاليت هاي سياسي عليه رژيم منحوس پهلوي به زندان محكوم شد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي آن شهيد والا مقام به تشكيل "كميته دفاع شهرى در اصفهان"همت گمارد . مقابله با گروهكهاى غرب كشور ، فرماندهى قرارگاه غرب ارتش و فرماندهى نيروى زمينى ارتش جمهوري اسلامي ايران ، نمايندگى امام ره در شوراى عالى دفاع در تيرماه سال 1365 و... از جمله فعاليت هاي او در سالهاي پس از انقلا ب است . وي در سال 1366 به درجه سرتيپى مفتخرشد. او در مردادماه 1367 در عمليات مرصاد فرماندهي دقيق و رشادت هاي بسياري از خود به تماشاگذاشت . در مهرماه 1368 بنا به درخواست رياست‏ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح و موافقت مقام معظم رهبرى شهيد صياد شيرازى به سمت معاونت‏بازرسى ستاد كل نيروهاى مسلح منصوب ‏شد و در شهريور ماه 1372 با حكم فرماندهى معظم كل قوا به سمت جانشين رئيس ستاد نيروهاى مسلح منصوب گرديد. در شانزدهم فروردين 1378 وي با حكم مقام معظم رهبرى به درجه سرلشكرى نايل آمد.امير سپهبد صياد شيرازي سرانجام در چنين روزي به ضرب گلوله منافقين كوردل به شهادت رسيد .



ترور ناموفق محمد رضا پهلوي :

در چنين روزي در سال 1344 ه ش بر اثر يك تير اندازي نا فرجام محمد رضا پهلوي شاه مخلوع ايران زخمي گرديد . ضارب ، سرباز وظيفه رضا شمس آبادي كه قصد داشت او را از زندگي ساقط نمايد ، نتوانست به دقت در كاخ مرمر تير اندازي كند . در اين ماجرا سرباز وظيفه شمس آبادي به شهادت رسيد .



تشكيل بنياد مسكن انقلاب اسلامي :





در چنين روزي در سال 1358 ه ش بنياد مسكن انقلاب اسلامي و همچنين حساب يكصد امام خميني ره افتتاح شد . بنياد مسكن انقلاب اسلامي نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي دولت تشكيل گرديده است .

متن پيام حضرت امام خميني (ره) براي تشكيل اين نهاد به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت عزيز،برادران و خواهران دلير و مبارز ايديهم الله تعالي _ اينك به مرحله حساسي از دوران اتقلاب اسلامي خود رسيده ايم .دوران سازندگي ، دوراني كه بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهرمند شوند ، دوراني كه بايد شكوه نظام عدل اساسي را لمس كنيد ، دوراني كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيد . شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي به دست آوريد و توانستيد با اتكا به خداي متعال و وحدت كلمه و مشاركت قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد ، اكنون نيز بايد با خود ياري و همكاري براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تأييد الهي به نجات مردم مستضعف كمرهمت ببنديد. در رژيم منفور پهلوي مسئله مسكن يكي از مصيبت بارترين مشكلات اجتماعي مردم ما بود . بسياري از مردم در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانكها و سودجويان و غارتگران بسر مي بردند تا بتوانند پناهگاهي رابراي خود و فرزندانشان دست و پا كنند . قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به كلي از داشتن خانه محروم بودند و در زوايا ي بيغوله ها و اطاقكها ي تنگ و تاريك و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اكنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است . نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد كرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است كه بايد مسكن داشته باشد ، مشكل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده كنند . همه محرومان بايد خانه داشته باشند ، هيچكس در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامي است كه براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است كه در اين مورد همكاري كنند.

اينجانب حسابي به شماره يكصد(100) در تمام شعب بانك ملي افتتاح كرده و از همه كساني كه توانايي دارند دعوت مي كنم كه براي كمك به خانه سازي براي محرومان به اين حساب پول واريز كنند و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد گروهي حداقل مركب از سه نفر از مهندسان و كارشناسان شهرسازي و خانه سازي و يك نفر روحاني و يك نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويي و دقت كام خانه هاي ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار دهند و در اين طرح به هيچ پولي در برابر خريد زمين پرداخت نشود. من اميدوارم همه كساني كه زمينهاي وسيعي در اختيار دارند به اين امر مهم اسلامي و انساني كمك كنند و زمين در مناطق مرغوب و قابل سكونت در اختيار اين طرح بگذارند و نيز هركس كه توانايي دارد در تامين انواع مصالح ساختماني به اين خدمت اسلامي كمك كند و نيروي كار و كارگري به طور وسيع به كارافتد و دولت نيز تصميمات لازم را در تأمين آب و برق و آسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي فراهم سازد.

بنياد مستضعفين : بنياد مستضعفين نيز بايد به كمك اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوي و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود و نيز دولت بايد در طرحهاي اساسي و درازمدت خود براي حل اين مشكل در سطح عموم طرحهايي تهيه كند و اكنون اين يك تجربه تازه از بسيج نيروي ايمان جامعه در راه تعاون اسلامي و مبارزه با محروميت است كه ملت با توفيق الهي بايد از آن نيز سرافراز درآيد . من با كمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتي استمداد مي كنم و سلامت و سعادت همگان را خواستارم.

روح الله الموسوي الخميني – 21/1/1358



همچنين حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از رحلت رهبر كبير انقلاب در حكمي بر ادامه فعاليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي تاكيد كردند :

«بسمه تعالي

جناب حجه الاسلام و المسلمين آقاي سيد هاشم رسولي دامت افاضاته :

از زحمات ارزشمند جنابعالي و برادران همكارتان در بنياد مسكن متشكرم لازم است حساب 100 كه شرف انتساب با اسم مبارك حضرت امام قدس سره را داشته است و منشاء خيرات و بركات براي مردم فقير و محروم بوده همچنان باقي باشد و مردم مؤمن و با گذشت ، بوسيله آن براي مسكن محرومين انفاق كنند . جبابعالي و همكاران محترمتان در اين بنياد را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم .

و السلام عليكم و رحمه الله بتاريخ 15 مرداد 1368

سيد علي خامنه اي »

وظايف بنياد از اين قرار است : مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف . تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها بطور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر .تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژههاي بنياد و آماده سازي آنها . كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع . نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تأمين مي شود . تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها ، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت .تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ ، سيل ، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط .



انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي :





در چنين روزي در سال 1371 ه ش چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد . بنا بر اطلاعات ارايه شده از وزارت كشور در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، جمعيت واجد شرايط راي دادن 32465558نفر اعلام شده است . همچنين كل آراء ماخوذه در اين دوره 18767042 راي اعلام شد . بنابراين گزارش در اين دوره 57،81 در صد از مردم در انتخابات شركت كردند .





در گذشت ميرزا ابوالحسن جلوه :

در چنين روزي در سال 1276هجري شمسي«سيد ابوالحسن طباطبايي اصفهاني» مشهور به ميرزا ابوالحسن جلوه

ديده از جهان فروبست . سيد ابوالحسن طباطبايي اصفهاني از فيلسوفان و دانشمندان بزرگ شيعه در احمد آباد هند به دنيا آمد و تحصيل علوم مقدماتي را در اصفهان آغاز كرد. او پس ازتحصيل مراتب عالي تر علوم بويژه فلسفه در مدرسه دارالشفاي تهران به تدريس فلسفه ، رياضيات ، عرفان مشغول شد . حاشيه بر شفاء ، حواشي بر كتاب اسفار ملاصدرا ، اثبات الحركة الجوهريه ، حواشي بر مشاعر ملاصدرا ، حواشي بر مبدأ و معاد ملاصدرا ، حاشيه بر شرح هداية الاثيريه ابهري ، تعليقه بر رساله درة الفاخر، حاشيه بر شرح ملخص چغميني ، تعليقات بر مقدمه شرح فصوص قيصري ، حاشيه بر شرح منظومه حاج ملا هادي سبزواري ، جسم تعليمي، وجود الصور النوعيه و ديوان جلوه از مهمترين آثار آن فيقه فرزانه اند .



در گذشت احمد الاسكندري :

در چنين روزي در سال 1357 ه ق عالم بزرگ زبان شناس اسلامي احمد الاسكندري و عضو مجمع زبان عربي دار فاني را وداع گفت . وي صاحب چندين اثر ارزشمند در حوزه زبان و ادبيات عرب است كه از ميان آنها مي توان به منتخب ادبيات عرب و

و رساله اي مختصر در تاريخ مختصر ادبيات عرب اشاره كرد .



مساله كشمير :





در چنين روزي در سال 1367 ه ق مساله نزاع و دعواي دو كشور هند و پاكستان به سازمان ملل متحد ارجاع شد . در اين ميان سازمان ملل با صدور دستوري بر منع كشتار ها ميان دو كشور تاكيد نمود و آن را از دسامبر 1948 ، دوازدهم صفر سال 1368 ه ق قابل اجرا دانست .



ترور اميليانوزاپاتو :





در چنين روزي در سال 1919 ميلادي انقلابي مكزيكي امليليانو زاپاتو ترور شد . زاپاتا يكي از انقلابيوني است كه به منظور احياي حقوق دهقانان از يد زمين خواران به مبارزه گسترده اي عليه زمينداران بزرگ دست زد . بعدها افراد ديگري نظير نوستيانو كارانز ، آلوارو برگون ، و خوزه اسكونسلوس راه آنها را ادامه دادند . انقلاب اجتماعي مكزيك در سال 1910 آغاز شد و زاپاتا يكي از نخستين انقلابيون به شمار مي رفت . او و پانچو ويلا در هدايت انقلاب نقش به سزايي ايفا مي كردند . اليا كازان با ساخت فيلمي به نام زنده باد زاپاتا ، نام زاپاتا را به جهانيان شنا ساند.



تولد بودلر :

در چنين روزي در سال 1821 ميلادي چارلز پير بودلر شاعر سمبوليست فرانسوي ديده به جهان گشود .« گلهاي شيطان» عنوان مهمترين اثر اوست . بودلر يكي از اصلي ترين شاعران مكتب سمبوليسم ادبي است .تابلو هاي پاريس ، عصيان مرگ و شراب عناوين مهمترين آثار اويند .



تولد ويكتور وازارلي :

در چنين روزي در سال 1908 ميلادي ويكتور وازارلي نقاش و نويسنده فرانسوي مجارستاني ديده به جهان گشود . « اپ آرت » عنوان مهمترين فعاليت او در دوره هنري اش است .



تولد ژان پل بلموندو :

درچنين روزي در سال 1933 ميلادي ژان پل بلموندو بازيگر مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كازينو رويال و جذاب عناوين

مهمترين فيلمهايي هستند كه وي در آن نقش آفريني كرده است .



در گذشت كريستيان فون وولف :

در چنين روزي در سال 1754 ميلادي فون وولف فيلسوف بر جسته آلماني در گذشت .



حمله به نروژ و دانمارك :

در چنين روزي در سال 1940 ميلادي آلمان به كشور هاي نروژ و دانمارك در طول جنگ جهاني دوم حمله كرد . در اين ميان دانمارك را به محاصره خويش در آورد .



تشكيل كميسيون انرژي اتمي :

در چنين روزي در سال 1947ميلادي كميسيون انرژي اتمي تشكيل شد .



آلمان و قانون اساسي :

در چنين روزي در سال 1968 ميلادي جمهوري دموكراتيك آلمان صاحب قانون اساسي شد .



صلح عراق و شوروي :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي اتحاد جماهير شوروي سابق و عراق با يكديگر پيمان صلح امضا كردند .



فعاليت حزب كمونيست در اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي حزب كمونيست در اسپانيا پس از چهل سال اجازه فعاليت يافت .



عرضه ام اس داس :

