ابومسلم بهترین تیم شهرستانی است / به انتصابات باشگاه استقلال عادت کرده ام

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیمش در فصل جاری گفت: وقتی هدایت تیم را برعهده گرفتم، ابومسلم جزو تیم های انتهای جدول بود اما توانستیم آن را به رده چهارم برسانیم. ضمن اینکه با توجه به نتایجی که در این مدت گرفتیم، ما بهترین تیم شهرستانی هستیم زیرا سپاهان همیشه در رده های بالای جدول قرار دارد.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم با بیان اینکه بازیکنان و مسئولان این باشگاه در موفقیت های این تیم نقش موثری داشته اند، تاکید کرد: در حال حاضر قصد دارم دو روز استراحت کنم و پس از آن در خصوص فصل آینده تصمیم گیری خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه قرار بود سرمربی استقلال پس از نشست روزدوشنبه هیئت مدیره استقلال انتخاب شود، تصریح کرد: ما به این انتصاب ها عادت کرده ایم اما امیدوارم قلعه نویی بتواند به موفقیت استقلال پس از یک سال سخت کمک کند.

مظلومی با بیان اینکه اگر سرمربی استقلال می شد، می توانست این تیم را قهرمانی جام حذفی کند، در پایان گفت: مهم موفقیت استقلال است زیرا این تماشاگران و هواداران هستند که از نتیجه نگرفتن تیم در فصل جاری بسیار ناراحت شده اند.