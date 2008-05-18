احمد امیری خراسانی رئیس دانشگاه باهنر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم که علوم انسانی بسترساز اندیشه هاست یعنی اگر علوم انسانی تقویت شود، بقیه علوم هم تکیه گاهشان علوم انسانی خواهد بود. یکی از گونه های مختلف ادبیات هم که با استفاده از آن ادبیات دو ملت از دو کشور می تواند کنار هم قرار گیرد و معایب یکدیگر را اصلاح کنند و در جهت تقویت یکدیگر هم بکوشند، ادبیات تطبیقی است و با توجه به اینکه نزدیک ترین ملت به ملت ما عربها هستند - چون خط ما خط عربی است و کتاب آسمانی مان هم به همین زبان است - به دنبال تاسیس رشته ادبیات تطبیقی رفتیم.

وی افزود: ما در دانشگاه باهنر کرمان و البته با همکاری برخی از دانشگاه های سوریه و مشخصاً شهر حلب به دنبال تاسیس چنین رشته ای رفتیم و تفاهم نامه مربوطه را با آنها امضا کردیم. این را از وزارت علوم هم درخواست کردیم و مورد موافقت قرار گرفت و از ابتدای مهر ماه سال جاری - البته اگر مشکل خاصی برای آن به وجود نیاید - در دوره کارشناسی ارشد در رشته ادبیات تطبیقی، گرایش ادبیات تطبیقی عربی و فارسی دانشجو می پذیریم.

امیری خراسانی اضافه کرد: برخی از کارهای اجرایی این رشته بر دوش استادان سوری و برخی برعهده استادان دانشگاه باهنر خواهد بود. به هر حال این رشته امسال در دفترچه کنکور خواهد آمد و پذیرش دانشجو را از مهر 87 آغاز می کنیم.

رئیس دانشگاه باهنر کرمان همچنین از گسترش این رشته در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ما همزمان با شروع به کار رشته ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، برای تاسیس رشته های ادبیات تطبیق زبان فارسی با سایر زبانها از جمله آلمانی، انگلیسی و فرانسوی تلاش خواهیم کرد و برنامه ریزی های مقدماتی آن هم انجام شده است.