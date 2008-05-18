حقانیت ما ثابت شد / این روزها را پیش بینی می کردم

محمود فکری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اینکه من از استقلال جدا شدم و کمتر از یک سال مجددا به این تیم برگشتم، شاید مصلحت و خواست خدا بوده است. نمی دانم چطور بگویم اما شاید در این رفتن و آمدن من باید خیلی چیزها ثابت و مشخص می شد و اینکه در این بین حق با چه کسی بوده است. من همه اینها را در مصلحت خدا می دانم و او را شکر می کنم که حقانیت ما را به اثبات رساند.

وی که پیش از این با پیراهن مدافع و کاپیتان استقلال دوره ای درخشان را در تیم استقلال پشت سرگذاشته است، در خصوص همکاری تازه با آبی پوشان این بار در کسوت یک مربی گفت: یکسری فاکتورها در مربیگری ذاتی است اما یکسری فاکتورهای دیگر همچون دانش و تجربه را باید کسب کرد. در این بین من فکر می کنم از نظر ذاتی توانایی حضور در کادر فنی تیم فوتبال استقلال را داشته باشم و سعی می کنم از نظر دانش و تجربه مربیگری هم خود را به شرایط و حد ایده ال برسانم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال تهران این دو فاکتور را لازم و ملزوم هم خواند و گفت: اینکه در تیم استقلال مدافع و کاپیتان موفقی بوده ام، تضمین کننده موفقیت ام در عرصه مربیگری نیست. من با علم به این موضوع سعی می کنم از نظر تجربی و تئوری خود را قوی کنم.

فکری در پاسخ به این پرسش که "آیا فکر می کردید به این زودی مجددا به تیم استقلال بازگردید؟"، گفت: روزی که از استقلال می رفتم از جدایی خود ناراحت نبودم چرا که می دانستم در نبود ما اتفاقاتی رقم می خورد که حقانیت مان ثابت می شود. تمام این روزها برایم قابل لمس و پیش بینی بود.

وی در خصوص احتمال جدایی برخی از بازیکنان تیم فوتبال استقلال همچون علیرضا منصوریان و محمد نوازی از این تیم، گفت: کسی به بازیکنان استقلال نگفته است که از تیم جدا شوند. آنطور که من دیده و شنیده ام، علی منصوریان در گفتگوهایش با رسانه ها بارها اعلام کرده است که نمی تواند با قلعه نویی کار کند. با این حال ماندن یا رفتن منصوریان و نوازی از استقلال بسته به نظر خودشان است.

مربی جدید تیم فوتبال استقلال در خصوص شانس موفقیت این تیم در مسابقات جام حذفی، گفت: قطعا کار دشواری را پیش رو خواهیم داشت. تیم از نظر روحی و روانی در شرایط بسیار بدی است. تیم استقلال را در مدت کوتاه جمع کردن بسیار دشوار است. به نظر من استقلال برای قهرمان شدن در جام حذفی باید خوش شانس باشد یا اینکه معجزه ای شود.