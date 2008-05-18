66 هزار نفر از خراسان رضوی به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند

رضا نبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: از این تعداد 20 هزار نفر از مشهد به تهران خواهند رفت.

وی بیان داشت: مسئولیت اعزام، اسکان و تغذیه اعزام شوندگان به مرقد امام بر عهده نیروی مقاومت بسیج است که همواره در این مراسم پیشگام بوده است.

وی با بیان اینکه محل اسکان زائرین در ناحیه شرق استان تهران خواهد بود، افزود: اعزام زائرین از 12 خردادماه انجام خواهد شد و تمامی دستور العمل­های تبلیغی نیز مشخص و به دستگاه­های مربوطه ارسال شده است.

نبئی ضمن تاکید بر بیمه زائرین مرقد امام خمینی(ره) از اختصاص دو دستگاه آمبولانس با دارو و امکانات لازم، همراه با کاروان های اعزام شده به مرقد امام خبر داد.

وی همچنین از اختصاص بودجه لازم برای اعزام کاروانها و برقراری ایستگاه­های صلواتی بین­راهی و سطح شهر مشهد خبر داد.