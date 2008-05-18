42 کشته و زخمی در حمله آمریکا به شهرک صدر/بازداشت 44 فرد تحت تعقیب در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی و امنیتی عراق از ادامه حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر و تداوم درگیری های مسلحانه در این منطقه خبر دادند.

در جریان این درگیری که شب گذشته آغاز و تا نیمه های شب ادامه داشت؛ دست کم چهار نفر کشته و 38 نفر دیگر زخمی شدند.

در میان تلفات این درگیری شماری کودک به چشم می خورد.

یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه تصریح کرد: افراد مسلح بمبی را در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی منفجر کردند که منجر به تیراندازی و تبادل آتش میان افراد مسلح و نیروهای آمریکایی و عراقی شد.

این درگیری در حالی اتفاق افتاد که جریان صدر و دولت عراق بیش از یک هفته است درباره توقف درگیریها در این منطقه با یکدیگر به توافق رسیده اند.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی عراق که خواست نامش فاش نشود؛ تصریح کرد: 44 فرد تحت تعقیب در جریان هجوم به شمال الکوت در جنوب شرق بغداد بازداشت شدند.

در این عملیات شماری از منازل که احتمال داشت؛ جز پناهگاه افراد مسلح باشد، هدف قرار گرفت.در جریان این عملیات، مقادیری سلاح سبک و سنگین نیز کشف و ضبط شد.