شرکت سهامی زراعی آیسک سرایان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر جهاد کشاورزی سرایان ظهر امروز در مراسم افتتاح این پروژه افزود:‌ این شرکت یکی از پروژه‌ های اساسی سفر ریاست‌ جمهوری است که با همت سازمان جهاد کشاورزی این استان و حمایت استانداری پس از سه سال تلاش کارشناسان جهاد کشاورزی سرایان به بار نشسته است.

محمد رضا ابراهیم ‌زاده اظهار داشت: با شروع به کار شرکت سهامی زراعی آیسک، آرزوی چندین ساله مردم منطقه در راستای نجات از کشاورزی خرده مالکی محقق شد و ‌اولین کشت رسمی با کشت محصول پنبه در سطح 200 هکتار آغاز شد.

وی ادامه داد: ‌شرکت مذکور دارای 136 نفر عضو و بازده منبع آبی در حوزه‌ ای به وسعت هزار هکتار بوده که تاکنون برای راه ‌اندازی آن بیش از 100 جلسه ترویجی و کارشناسی مختلف با مردم برگزار شده و به منظور تجهیز و نوسازی اراضی از محل اعتبارات ریاست‌ جمهوری، حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان یادآور شد: ‌یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی سرایان که در راس برنامه‌هاست، پیگیری حرکت به سمت تغییر الگوی کشت کشاورزی سنتی و معیشتی به سوی کشاورزی علمی و مکانیزه و اقتصادی است.

وی تنها راه نجات کشاورزی منطقه را با وضعیت خشکسالی و کمبود منابع آبی، توسعه و ترویج کشاورزی مکانیزه و پروژه‌ های سهامی زراعی برشمرد و تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوان در راستای فعالیت‌ های سهامی زراعی، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ابراهیم‌ زاده در زمینه کمبود امکانات و تجهیزات پروژه سهامی زراعی آیسک گفت: ‌در حال حاضر از امکانات بخش خصوصی استفاده شده و انتظار می ‌رود مسئولان استان همچون گذشته در راستای پشتیبانی توجه بیشتری را داشته باشند.

به گفته وی راه ‌اندازی این پروژه که یکی از پروژه های اساسی در دولت نهم بوده است نقطه عطفی در تاریخ کشاورزی شهرستان سرایان است.