  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

دریافت کنندگان مسکن مهر در استان زنجان افزایش می یابند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: با ایجاد تنوع در زیر بناهای واحدهای مسکونی امکان بهره مندی متقاضیان مسکن مهر افزایش می یابد و در این راستا اقداماتی نیز در سطح استان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی اعلایی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد متقاضیان مسکن مهر در سطح استان 30 هزار نفر است که از این تعداد متقاضی 17 هزار نفر در شهر زنجان واجد شرایط هستند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول قرعه کشی طرح مسکن مهر زنجان شش هزار نفر در اولویت قرار گرفته اند افزود: این افراد تا پایان سال 87 باید مبلغ 60 میلیون ریال به حساب شرکت تعاونی مسکن مهر زنجان واریز کنند.

اعلایی در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات 14 میلیونی تومانی به متقاضیان مسکن مهر بیان داشت: زمین این واحدهای مسکونی به صورت استیجاری 99 ساله است.

مدیرکل تعاون استان زنجان ساخت واحدهای مسکونی مهر زنجان را در 15 منطقه شهر زنجان اعلام کرد و یادآور شد: در صورت اختصاص زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی، دیگر واجدان شرایط نیز صاحب مسکن می شوند.

اعلایی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی می شود تا با ساخت واحدهای مسکونی مهر در زیر بناهای مختلف سهم آورده متقاضیان کاهش یافته تا تمام متقاضیان با سطوح در آمدی متفاوت بتوانند صاحب واحد مسکونی شوند.

کد مطلب 685433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها