جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی 5/61 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی ظهر امروز در دومین جلسه برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی یکی از عوامل مهم در مجموعه مدیریت را نظارت دانست و افزود: پروژه ها چه قبل از کار، چه در حین کار و چه بعد از پایان پروژه نیاز به نظارت دارند.

وی اظهار داشت: از مجموع ٤٠ میلیارد و ٨٤٩ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان اعتبار ابلاغی به استان همه موافقت نامه ها مبادله و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

امینی یادآور شد: در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ١١٣ میلیارد و ٧٣٨ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعتبارات ابلاغی به استان بوده است که از این میزان ١٠٦ میلیارد و ٦٤٠ میلیون تومان اعتبار به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است تا موافقت نامه ها آماده شود.

امینی اعتبارات سیستم نظارت را ٩٨ میلیارد و ١١٣ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود ٨٧ میلیارد و ٧٢٤ میلیون و ٩٥٠ هزار تومان مبادله موافقت نامه در شرف انجام است که این حکایتگر فعالیت مطلوب معاونت برنامه ریزی و مساعدت دستگاه های اجرایی در مبادله موافقت نامه هاست.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی اعتبارات طرح های ملی استانی شده را حدود ٤٢ میلیارد و ٣٢٠ میلیون تومان دانست و اظهار امیدواری کرد: تا پایان هفته جاری تمام موافقت نامه ها مبادله خواهند شد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات مجدانه دولت و مساعدت های مجلس در تصویب قانون بودجه و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه یادآورشد: دستگاه های اجرایی مکلف هستند موافقت نامه هایشان را از کانال های مربوط با سرعت و دقت ابلاغ کنند.

صولت مرتضوی با اشاره به بحث پیمانکار سالاری افزود: اکنون و با این شرایط نباید پیمان کار نبود بودجه و اعتبار را بهانه قرار دهد و دستگاه ها همچنین باید بر این امور نظارت کامل داشته باشند.