  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

دلیلی جهت ارائه تضمین امنیتی به ایران وجود ندارد/ سفر بوش خداحافظی بود

دلیلی جهت ارائه تضمین امنیتی به ایران وجود ندارد/ سفر بوش خداحافظی بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عجله روسها در طرح موضوع تضمین امنیتی بی مورد است ، چون زمانی پرونده ایران امنیتی می شود که ذیل ماده 42 مطرح شود.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد روسیه برای اعطای تضمین امنیتی به ایران  از سوی  1+5  گفت : پرونده هسته ای ایران فعلا ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بنابراین هنوز امنیتی نشده است.

وی افزود: عجله روسها در طرح موضوع تضمین امنیتی، موردی ندارد، چون زمانی پرونده ایران امنیتی می شود که ذیل ماده 42 مطرح شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: اگر 1+5 می خواهند حسن نیتی در قبال موضوع هسته ای ایران نشان دهند، باید تحریم های سه قطعنامه 1737، 1747 و 1803 را کنار بگذارند تا فضا برای تفاهم و مذاکره فراهم شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد سفر بوش به منطقه و گمانه زنی برخی از محافل سیاسی در مورد اهداف این سفر از جمله شایعات مربوط به اقدامات سخت قریب الوقوع علیه  ایران ، گفت: سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه، سفر خداحافظی است، آمریکا توان طرح موضوع حمله به ایران را در شرایط فعلی ندارد.

کد مطلب 685447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها