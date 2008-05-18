دلیلی جهت ارائه تضمین امنیتی به ایران وجود ندارد/ سفر بوش خداحافظی بود

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد روسیه برای اعطای تضمین امنیتی به ایران از سوی 1+5 گفت : پرونده هسته ای ایران فعلا ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بنابراین هنوز امنیتی نشده است.

وی افزود: عجله روسها در طرح موضوع تضمین امنیتی، موردی ندارد، چون زمانی پرونده ایران امنیتی می شود که ذیل ماده 42 مطرح شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: اگر 1+5 می خواهند حسن نیتی در قبال موضوع هسته ای ایران نشان دهند، باید تحریم های سه قطعنامه 1737، 1747 و 1803 را کنار بگذارند تا فضا برای تفاهم و مذاکره فراهم شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد سفر بوش به منطقه و گمانه زنی برخی از محافل سیاسی در مورد اهداف این سفر از جمله شایعات مربوط به اقدامات سخت قریب الوقوع علیه ایران ، گفت: سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه، سفر خداحافظی است، آمریکا توان طرح موضوع حمله به ایران را در شرایط فعلی ندارد.