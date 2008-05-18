گسترش کمیته های نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در سطح استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا عامری امروز در گردهمایی کمیته های نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور سراسر کشور گفت: نظارت و ارزیابی شاخصهای کیفی در دانشگاه پیام نور با توجه به اینکه قشر عظیمی از دانشجویان را تحت پوشش قرار داده است، ضروری است.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور تاکنون با اجرای برنامه های متعددی در راستای کیفی سازی و توانمند سازی دانشگاه گام های مثبت و سازنده ای برداشته است. نظام آموزش عالی دارای زیر نظام هایی است که دانشگاه پیام نور یکی از آنها است و باید به عنوان دانشگاه آموزش باز و از راه دور، اهداف و برنامه های خود را تعیین و با نظارت و کنترل مستمر در راستای آن اهداف گام بردارد.

عامری ارزیابی و نظارت را یک امر بدیهی و لازمه سیستم مدیریتی دانست و گفت: همانطور که در اعتقادات و مبانی دینی بحث ارزیابی انسان مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح کلان نیز این موضوع دارای اهمیت است.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور به سبب پوشش دهی بیش از یک میلیون دانشجو، وظیفه و مسئولیت بیشتری در این زمینه برعهده دارد و در بحث نیازسنجی دانشجویان باید نظارت و کنترل بیشتری اعمال کند.

دکتر عامری اضافه کرد: بحث نظارت از ارزیابی جدا نیست، دانشگاه پیام نور باید صلاحیت های علمی فارغ التحصیلان دانشگاه، وضعیت کارایی و اشتغال و نقش فارغ التحصیلان در توسعه دانشگاه را نیز ارزیابی کند.

نخستین گردهمایی کمیته های نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور سراسر کشور امروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.