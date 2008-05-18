مهلت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهلت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای بخش خصوصی و تعاونی از محل اعتبارات در نظر گرفته شده در تبصره (2) قانون بودجه سال 86 کل کشور تا پایان اسفند ماه بود که بر اساس این مصوبه و برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی، آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 86 اصلاح شد.

بر این اساس ، زمان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بخش خصوصی و تعاونی پایان خرداد سال جاری و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد تا پایان تیرماه تمدید شد.

این تصویب نامه در تاریخ 25/2/1387 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.