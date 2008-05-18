سیستم سنتی شبکه بانکی اصلی ترین علت عدم ترویج فرهنگ کار آفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در اولین جشنواره کارآفرینان استان با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی افزود: متاسفانه حمایتهای علمی و اجرایی در این باره به خوبی صورت نمی گیرد و بین کارآفرینان تفاوت قائل می شوند.

استاندار خراسان رضوی گفت: سیستم بانکی بین طرحهای کارآفرین تفاوت قائل نمی شوند در حالی که باید به طرحهای کارآفرین توجه بیشتری داشته باشند.

وی سیستم سنتی شبکه بانکی را مهمترین علت عدم ترویج فرهنگ کار آفرینی دانست و افزود: در دنیا وثیقه های علمی تضمین کننده است در حالی که در سیستم بانکی کشور به کارآفرین اعتماد نمی شود.

محمدی زاده اظهار داشت: باید به دنبال نهادینه کردن وثیقه های معنوی و علمی در کشور بود.

وی همچنین با تجلیل از کارآفرینان به قدمت کارآفرینی در تاریخ بشر اشاره کرد و گفت: کارآفرینی از حدود 50 تا 60 سال پیش به شکل امروزی مشکل گرفته است.

محمدی زاده کارآفرنی را کوشش برای ایجاد یک ارزش دانست و افزود: این هم از طریق فرصتها و مدیریت ریسک و خطر پذیری و متناسب با فرصت ها، مهارتهای مدیریتی شکل می گیرد.

وی با تاکید بر استفاده از منابع انسانی، تجهیزات، امکانات و.... اظهار داشت: هر عنصری که بتواند ریسک کند و با تاکید بر کارآفرینی فرصتی برای مدیریت منابع ایجاد کند، قدمی در توسعه ملی کشور برداشته است.

وی افزود: ایرانی هوش و توان مدیریتی بالایی دارد و نه تنها بر یک جغرافیای ایران بلکه در بخش مهمی از دنیا مدیریت می کند.

محمدی زاده با اشاره به فراز و نشیب های هسته ای در سه دهه انقلاب بیان داشت: از اقدامات مهم دولت،‌ دفاع از حیثیت کشور در حوزه بین الملل است.

وی به تجربه سایر کشورها اشاره کرد و افزود: اگر 50 سال پیش در چین 27 هزار واحد بزرگ وجود داشته است،‌ امروز شاهد سه میلیون واحد کوچک با تولید اشتغال بالاتر روبرو هستیم.

محمدی زاده تصریح کرد: بر اساس تجارب کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و آمریکا دیگر کارخانجات بزرگ کارساز نیست، بلکه نیاز به آدمهای بزرگی است که در یک چرخه مناسب تولید انبوه انجام دهند.

وی کارآفرینان را افرادی با بهره هوش بالا عنوان کرد و افزود: خطر پذیری ضرورت خلاقیت و نوآوری است.

وی با استقبال از ایجاد دانشکده کارآفرینی استان گفت: هر اقدامی اگر بر یک اندیشه اصیل و صحیح استوار نباشد پایدار نخواهد بود و بخش دانشگاهی باید اندیشه کارآفرینی را پشتیبانی کند.

محمدی زاده تصریح کرد: نه تنها تشکیل چنین دانشکده ای ضروری است بلکه باید دانشگاهها در رشته های مختلف به موضوع کارآفرینی توجه کنند زیرا نیاز و ضرورت علمی جامعه امروز است.

همچنین دبیر جشنواره نمایشگاه کارآفرینان خراسان رضوی در این مراسم گفت: از مجموع 431 طرح رسیده به دبیر خانه جشنواره 104 طرح پس از داوری کارشناسان بر مبنای میزان نو آوری، خطر ریسک پذیری، کسب و کار، رشد، اشتغالزایی و سرانه اشتغال انتخاب شده است.

عباسی ادامه داد: 92 طرح در بخش کسب و کار شامل 50 طرح صنعتی، 19 طرح خدماتی، 15 طرح کشاورزی و هشت طرح مخترعان و همچنین 12 طرح مربوط به کارآفرینان سازمانی است.

وی اشتغالزایی طرحهای کارآفرینان را دو هزار و 16 نفر اعلام کرد و افزود: یک هزار و 157 طرح در بخش صنعت، 538 طرح در بخش خدمات، 206 طرح در بخش کشاورزی و 215 طرح در بخش مخترعین نیز اشتغالزایی داشته است.