انتخابات رياست جمهوري الجزاير و چالش ها

68381كميته نظارت بر انتخابات رياست جمهوري الجزاير از ميان 40 كانديد، تنها صلاحيت 6 تن را مورد تاييد قرار داد كه اين امر با اعتراضات احزاب مختلف الجزاير مواجه شد .

اين انتخابات درحقيقت مهمترين انتخابات الجزاير پس از سال 1990 كه منجر به پيروزي جبهه نجات اسلامي الجزاير شد به شمار مي آيد .

درسال 1990 اسلام گرايان الجزاير به رهبري " عباسي مدني " و" علي بلحاج " در انتخابات شوراهاي محلي به پيروزي مطلق دست يافتند اما دولت اين انتخابات را غيرقانوني اعلام كرد كه منجر به بروز درگيري بين ارتش و جبهه نجات اسلامي شد كه تا كنون بيش از يكصد هزار كشته به همراه داشته است .

درتركيب فعلي نامزدها به دليل عملكرد متعادل عبدالعزيز بوتفليقه در طول دوران 5 ساله رياست جمهوري خود ومهار نسبي در گيريهاي داخلي شانس بيشتري براي پيروزي مجدد دارد .

عبدالعزيز بوتفليقه " 67 ساله " كه جزء مبارزان قديمي جبهه نجات ملي الجزاير به شمار مي آيد سالها درمسئوليت هاي حساس سياسي اين كشورنقش فعالي داشته وبه دليل مهارت هاي سياسي وي دركنترل بحرانهاي داخلي احتمال دارد براي يك دوره 5 ساله ديگرانتخاب شود .

درجريان مبارزات انتخاباتي، بوتفليقه موفق شد پشتيباني جبهه منحله نجات اسلامي ، جناح " علي بلحاج " و" رابح كبير" و حزب تجمع دموكرات ملي به رهبري " احمد او يحيي" نخست وزير سابق وجنبش جامعه آشتي به رهبري " ابو جره سلطاني " ونيز جنبش اصلاحات حزب جبهه نجات ملي الجزاير به رياست "عبدالعزيز بلخادم " وزيرخارجه فعلي الجزاير را به دست آورد .

دراين انتخابات 4 طبقه عمده نقش فعالي در تعيين سرنوشت نامزدها دارند . طبقه اول نخبگان وتكنوكراتها هستند كه بيشترين پست هاي دولتي را دراختيار دارند وتاثير گذار آن اصلي كليه انتخابات به شمارمي روند .

طبقه دوم ژنرالهاي پر نفوذ ارتش مي باشند كه نقش "چكش تعادل " را درجامعه الجزاير ايفا مي كنند وهمين طبقه بودند كه در اوايل دهه 90 ميلادي در سركوب اسلام گرايان الجزاير نقش داشتند .

طبقه سوم اسلام گرايان هستند كه عليرغم نداشتن مناصب وپست هاي حكومتي نفوذ فوق العاده اي در جامعه دارند و تاثيرگذاران نسبي در همه انتخابات به شمار مي آيند . طبقه چهارم قبايل شرق الجزاير موسوم به " آمازيق " و" بربرها" مي باشند كه آراء آنان درانتخابات الجزاير تاثير گذار است .

دورقيب ديگر بوتفليقه يعني "علي بن فليس "(54 ساله ) نخست وزير سابق و سعد عبدالله جاب الله (48 ساله ) ورهبر جنبش اصلاحات ملي متمايل به اسلام گرايان هر يك نمايندگان طبقه خاصي از الجزايرمحسوب مي شوند .

علي بن فليس دبيركل جبهه آزادي بخش الجزاير از پشتيباني جنبش غيرقانوني حزب پر نفوذ "عدالت " به رهبري " احمد طالب الابراهيمي" برخوردار است ونزديكي آراء بن فليس و بوتفلقيه ممكن است اين انتخابات را به دور دوم بكشاند. سومين كانديد پر قدرت " سعد عبدالله جاب الله " نيزاز پشتيباني جبهه نجات اسلامي الجزاير به رهبري عباسي مدني و برخي اعضاء جنبش "عدالت " برخوردار است .

درهرحال عليرغم فشردگي مبارزات انتخاباتي بنظرمي رسد برنده انتخابات ماموريت بسيار دشواري درآينده بعهده خواهد داشت.ايجاد آشتي ملي، پايان دادن به درگيريهاي داخلي بازسازي اقتصاد ملي، مهارنسبي قدرت ژنرالهاي ارتش، حل اختلافات قبايل الجزاير وسپردن اختيارات بيشتري به آنان ونيزبازسازي وجهه بين المللي اين كشورجزئي از ماموريت هاي دشوار رئيس جمهوري آينده الجزاير مي باشد .

صرف نظر ازاينكه چه كسي در انتخابات آينده الجزاير پيروزشود آنچه كه مهم است اين است كه الجزاير به عنوان يك كشور اسلامي وعربي كه درگذشته نقش فوق العاده اي درسازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب، سازمان اوپك و جنبش غيرمتعهدها ايفا كرده بارديگرجايگاه واقعي خود را درعرصه بين الملل باز يابد .

حسن هاني زاده - كارشناس مسائل بين المللي