هفت هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای نیمه کاره مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان در زیرآب اظهار داشت: این مقدار اعتبار برای طرحهایی نیاز است که در حال اجرا هستند و تکمیل طرحهای مطالعاتی نیاز به اعتبار کلان دارد.

وی خاطرنشان کرد: درصد بالایی از 900 طرح عمرانی مازندران در حال اجرا بوده و بقیه در دست مطالعه هستند.

هاشمی یادآور شد: با تخصیص اعتبار یاد شده طرحهای نیمه کاره موجود در مازندران به مرحله بهره برداری می رسند.

به گفته هاشمی، با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا تحولی بزرگ در مازندران ایجاد می شود.

معاون امور عمرانی مازندران یادآور شد: برخی طرحها مانند جاده دریایی رامسر به تنکابن و توسعه راه آهن غرب به شرق استان نیازمند اعتبارات ویژه ملی است.

وی ادامه داد: عزم ملی و استانی برای توسعه استان ضرورت دارد و همه باید در این راه تلاش کنند.

مازندران حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد.