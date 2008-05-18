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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

آخرین مشعل اردیبهشت تئاتر فردا در یزد روشن می‌شود

آخرین مراسم استانی جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران روز دوشنبه 30 اردیبهشت با روشن شدن مشعل نمادین تئاتر در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد جشن‌های استانی تئاتر که با عنوان اردیبهشت تئاتر ایران از اول اردیبهشت در استان آذربایجان شرقی آغاز شده بود، فردا دوشنبه 30 اردیبهشت با روشن شدن مشعل تئاتر در یزد پایان می‌گیرد.

در مراسم جشن تئاتر استان یزد از هشت فعال تئاتری این استان شامل محمدرضا شجریان، علی‌اکبر پیغمبری، کاظم عباس‌زاده بافقی، محمدرضا اکبری، ‌احمد ندافی، محسن جاور، ابوالفصل سلیمی و علی قدیری تقدیر و تندیس اردیبهشت تئاتر به آنها اهدا می‌شود.

حسین راضی و جلیل رفیعی به نمایندگی از اداره کل هنرهای نمایشی در این جشن حضور دارند.

کد مطلب 685487

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