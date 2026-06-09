به گزارش خبرنگار مهر، یاسم خانمحمدیان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مطرح شد، نشاندهنده یک چرخش مثبت در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی استان است.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام، ضمن تشریح دلایل این موفقیت، تأکید کرد: با وجود افزایش چشمگیر پوشش گیاهی در سال جاری که به طور معمول خطر وقوع آتشسوزی را دوچندان میکند، تدابیر اتخاذشده مانع از گسترش حریق در عرصههای منابع طبیعی شده است.
وی این دستاورد را نتیجه مستقیم همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال آحاد مردم دانست.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به اینکه پایش مستمر و حضور میدانی نیروهای امدادی نقش کلیدی در کنترل وضعیت داشته است، تصریح کرد: مدیریت مناسب در کنار افزایش نظارتها، موجب شد تا با وجود شرایط مستعد حریق، شاهد کاهش محسوس وقوع آتشسوزی باشیم.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موفقیت حاصلشده، مرهون نقشآفرینی سرمایههای اجتماعی است. مدیرکل منابع طبیعی ایلام با تقدیر از عملکرد فرمانداران، نیروهای بسیج، دهیاران و مدیریت بحران استانداری، از نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد و همیاران طبیعت به عنوان یک نقطه عطف یاد کرد.
خانمحمدیان در اینباره افزود: امروز فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به یک جریان عمومی تبدیل شده است. تشکلهای مردمنهاد، دوستداران محیطزیست و گروههای داوطلب با اقدامات پیشگیرانه نظیر آگاهسازی و حضور فعال در عرصهها، بازوی توانمند دولت در صیانت از انفال الهی هستند.
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