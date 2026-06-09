برگزاری انتخابات شوراها تا پایان تابستان به شرط موافقت شعام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در نشست مشترک اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن تصریح کرد: در صورت تامین نظر شورای عالی امنیت ملی، هیئت نظارت و ستاد انتخابات کشور آمادگی دارند که انتخابات را تا پایان تابستان برگزار کنند.

به گفته جوکار، هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور برای تصمیم‌گیری در این خصوص متنی را تنطیم و به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهند کرد.

در نشست امروز زینی وند، رئیس ستاد انتخابات کشور هم از آماده شدن همه امکانات، زیرساخت ها و لوازم برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و افزود: ستاد انتخابات کشور منتظر تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی درباره زمان برگزاری انتخابات است.

همچنین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور مصوب کرد که اعضای هیئت رئیسه شوراهای اسلامی ششم، شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شوراهای هفتم به فعالیت قانونی خود ادامه دهند.

در ادامه این نشست عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تاکید بر ضرورت برگزاری سریعتر انتخابات گفت: تجربه مهم حضور مردم در میدان در یکصد روز گذشته نشان داد که می توان از ظرفیت گسترده مردمی برای تمهید شرایط اجرایی انتخابات بهره گرفت و درباره برگزاری انتخابات در اولین زمان ممکن تصمیم گیری کرد.

سیدمرتضی محمودی با اشاره به اینکه تعویق طولانی مدت انتخابات شوراها مطلوب مردم نیست افزود: مردم به شیوه های مختلف از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می خواهند که شرایط برگزاری انتخابات شوراها را هر چه سریعتر فراهم کنند.

محمودی تاکید کرد برگزاری انتخابات در تثبیت موقیت نظام از بعد داخلی و بین المللی نیز آثار مثبت و پیام روشنی خواهد داشت.