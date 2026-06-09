به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: واکنش ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی در دفاع از ملت ما پیام تعهد اخلاقی، سیاسی و میدانی در قبال لبنان مخابره می کند.

در این بیانیه آمده است: از مقامات لبنانی می خواهیم فرصت را غنیمت شمرده و روابط خود را با ایران در راستای منافع دو کشور اصلاح کند.

حزب الله تاکید کرد: از مقامات کشور می خواهیم از حمایت های ایران برای تحقق اهداف ما بهره ببرد.

در این بیانیه آمده است: واکنش ایران در این راستا صورت گرفت که ثبات منطقه و کشورهایش در گرو تلاش تمام عیار برای محافظت از توافقات و متعهد کردن دشمن صهیونیستی به آن است. حمایت ایران از حقوق مشروع ما و تحمل هزینه های مادی و سیاسی آن بار دیگر نشان می دهد این تهران است که از لبنان حمایت و پشتیبانی می کند نه بالعکس.

حزب الله تاکید کرد: مقامات لبنانی باید از مواضع حمایتی ایران قدردانی کنند نه آن که با قدرنشناسی در پاسخ به دیکته های خارجی توهین های تعمدی را مطرح کنند. این دیکته های خارجی هرگز بر اعتبار موضع گیری شجاعانه ایران و وفاداری این کشور در دوره ای که منافع بر اصول غالب شده تأثیر نخواهد گذاشت. اتهام زنی های دروغینی که از سوی برخی طرف ها علیه نقش آفرینی شرافتمندانه ایران برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی مطرح می شود کاملا مردود است.

در این بیانیه تصریح شده است: واکنش ایران همزمان با حمایت انصارالله یمن با این هدف صورت گرفت که آمریکا بفهمد حمایت از تجاوزات تمام توافقنامه ها را از بین می برد. ایران بر شامل شدن آتش بس در تمام جبهه ها به ویژه در لبنان در هر توافقی تاکید دارد. چتر منطقه ای و قدرت مقاومت به حاکمیت این امکان را می دهد از طریق مذاکرات غیر مستقیم دشمن را مجبور به عقب نشینی کرده و زمینه را برای بازگشت آوارگان و بازسازی کشور فراهم سازد. ما از وفاداری ایران و موضع گیری شجاعانه رهبری و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و مردم این کشور در حمایت از حقوق ما قدردانی می کنیم.